Dopo la fine del campionato di Serie A, scende in campo l’Italia contro la Norvegia nella prima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Vediamo insieme quando e dove vedere, in chiaro, la partita e quali sono i prossimi match degli azzurri.

Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia-Italia, quando in tv

Doppio impegno per l’Italia che vuole qualificarsi ai prossimi Mondiali 2026 che si svolgeranno in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. La formazione guidata da Luciano Spalletti dovrà vedersela prima con la Norvegia e poi con la Moldavia. La prima partita è in programma per venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20.45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

L’Italia è inserita nel girone I, insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. A passare direttamente il turno durante la prima fase dei gironi saranno 12 squadre mentre gli spareggi, in programma il 26 e 31 marzo, assegneranno gli ultimi quattro posti.

Emergenza in difesa e prossimi impegni

Spalletti deve fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa. Senza Calafiori e Buongiorno (infortunato), dopo il no alla convocazione di Acerbi, con Bastoni e Gabbia in forse, il mister punta tutto su Di Lorenzo, un giocatore che conosce bene quando allenava il Napoli. Ed è proprio il capitano azzurro a spiegare in conferenza stampa:

“Abbiamo diverse assenze come spesso capita a fine stagione ma chi è qui è perché si merita di vestire questa maglia, siamo tutti pronti e preparati. E poi abbiamo Donnarumma che anche l’altra sera ha dimostrato di essere uno dei tre portieri migliori al mondo se non il più forte. La Norvegia ha Haaland ma noi abbiamo la fortuna di avere Gigio”.

Lunedì 9 giugno l’Italia scenderà di nuovo in campo contro la Moldavia. La gara è in programma a Reggio Emilia e sarà trasmessa in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Le gare dell’Italia:

– Norvegia-Italia: venerdì 6 giugno alle 20.45, diretta Rai1 e in streaming su RaiPlay

– Italia-Moldavia: lunedì 9 giugno alle 20.45, diretta Rai1 e in streaming su RaiPlay