Tutto pronto per la seconda puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di divulgazione scientifica presentato da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni, i temi, i servizi e gli ospiti della puntata di giovedì 6 luglio 2023.

Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela, stasera su Rai1: le anticipazioni

Giovedì 6 luglio 2023 dalle ore 21.25 appuntamento su Rai1 con la seconda puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, il nuovo programma di Alberto Angela dedicato alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza. La serie di di Rai Cultura torna in tv dopo il grandissimo successo della prima puntata. Si inizia con un nuovo viaggio alla scoperta del Serengeti, la grande pianura tra Kenya e Tanzania. Questa settimana vedremo un gruppo di elefanti femmine accudire e proteggere un elefantino appena nato. Con lui anche la matriarca, ossia l’elefantessa più saggia, che guida la famiglia allargata tra le trappole e i pericoli della savana.

Spazio poi alla celebrazione per i 100 anni dell’aeronautica militare italiana. Per l’occasione Alberto Angela ha incontrato le Frecce Tricolori e si è recato presso il Museo di Vigna di Valle per raccontare la storia della forza aerea italiana con il capo di stato maggiore, il generale Luca Goretti. Restando in tema di spazio e volo, ospite della puntata l’astronauta Samantha Cristoforetti che parlerà della Stazione Spaziale Internazionale. Tra gli ospiti anche l’astrofisica Edwige Pezzulli e Luca Perri. Da segnalare poi il servizio di Gianpiero Orsingher e Gabriele Gravagna dedicato all’ecoscandaglio Multibeam, che nel mare di Baia permette di esplorare i resti della famosa città romana sommersa preservandone l’integrità.

Noos – L’avventura della conoscenza, ospiti di Alberto Angela

Durante la seconda puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza” si parlerà anche di gravidanza con Giovanni Carrada e Giulia de Francovich. I due, al Policlinico Gemelli di Roma, mostrano ai telespettatori un sistema per rendere il parto più semplice. Si tratta di una idea nata dall’ingegno di un meccanico argentino. Non solo scienza, ma anche alimentazione tra i temi della puntata. La nutrizionista Elisabetta Bernardi ci parla della dieta mediterranea, mentre lo storico Alessandro Barbero spiega come sono cambiati gli orari dei pasti nel corso dei secoli.

Le telecamere di “Noos” con Lorenzo Pinna parlando anche della banca dei semi, visto l’allarme legato alla scomparsa di molte piante che hanno garantito cibo per millenni. Non solo, si parla anche di alimentazione sana nonostante il cambiamento climatico, la carenza d’acqua e l’erosione del suolo con Dario Fabbri e Gianfranco Bologna nel servizio di Rossella Li Vigni e Ilaria Degano. Spazio anche alle app di incontri con il sessuologo Emmanuele Jannini che spiega come abbiamo facilitato l’approccio e il contatto non senza alcune conseguenze. Carlo Lucarelli, invece, parla della penna sfera, mentre nel servizio di Lorenzo Pinna e Giulia de Francovich spazio all’intelligenza artificiale e a come può aiutarci a interpretare alcune scritture rimaste finora misteriose.

Che dire una seconda puntata da non perdere quella di Noos di Piero Angela in onda dalle 21.25 in prima serata su Rai1.