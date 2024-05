Terra Amara torna stasera – venerdì 10 maggio – in prime time su Canale 5 con tre nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:36 circa. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Negli episodi inediti in onda stasera riflettori puntati su Züleyha, che correrà un serio pericolo, e su Abdulkadir in fuga con Vahap. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara stasera su Canale 5 con tre episodi inediti

Cosa accadrà nelle puntate in onda stasera? La soap opera turca si sta avvicinando al gran finale, ma come preannunciato ci regalerà ancora molte emozioni prima di scrivere la parola “fine”

Un colpo di scena ci attende già stasera, quando assisteremo alla fuga di Abdulkadir. L’uomo – durante il trasferimento al carcere di Elazig – riuscirà a fuggire grazie all’aiuto di Vahap. I due troveranno un nascondiglio perfetto tra le montagne di Cukurova, in attesa di riuscire a oltrepassare la frontiera.

Nel frattempo qualcuno elaborerà un piano per eliminare Züleyha. Sarà la perfida Betul a meditare il modo di vendicarsi della protagonista. La donna darà ordine ai suoi scagnozzi di rapire Colak e invitare Züleyha a incontrarsi con il suo capo.

In realtà la mamma di Adnan e Leyla finirà in una trappola di Betul, che sarà pronta a riceverla con l’intenzione di ucciderla usando la pistola di Colak.

Terra Amara, cos’altro accade?

Nell’ultima puntata Terra Amara in onda stasera vedremo Hakan impegnato a convincere Fikret di essere all’oscuro dei piani di fuga del suo socio Abdulkadir, e di non avere assolutamente idea di dove si stia nascondendo. Riuscirà a essere convincente? Fikret non sarà disposto a lasciare che l’assassino di suo zio rimanga impunito, e cercherà in ogni modo di stanarlo. Ce la farà oppure il capo dell’autofficina riuscirà ad espatriare, con la complicità dell’ex socio e del fratello?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Terra Amara. La soap – che si sta avvicinando al gran finale – tornerà in onda domenica 12 maggio a partire dalle 14:51 su Canale 5, con due nuovi episodi che si preannunciano davvero ricchi di sorprese. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.