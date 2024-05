Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 10 maggio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Mercurio nel segno e una Luna favorevole rendono questo periodo sicuramente molto accattivante per le persone nate sotto il segno dell’Ariete. Se ci sono questioni da sanare, sarebbe meglio farlo adesso cercando di chiarire con un bel faccia a faccia. Cercate di cogliere la palla al balzo per dimostrare a tutti il vostro vero valore e mettere in evidenza il vostro talento. Nel weekend potrebbe subentrare un certo nervosismo e una grande tensione soprattutto in famiglia che metterà a dura prova il vostro equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle del periodo vi hanno indotto a cambiare percorso e ad iniziare tutto da zero. In fondo, non avete avuto possibilità di scegliere tenuto conto di come si erano messe le cose. Dal 15 maggio avrete Mercurio nel segno e questo rappresenterà per voi sicuramente una occasione per risolvere delle dispute legali o per venire a capo di complesse dispute burocratiche. Con queste stelle sarà ancora più agevole il vostro percorso verso il rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna nel segno porterà una ventata di freschezza e di armonia nella vostra vita dopo un periodo burrascoso in cui ne avete viste di tutti i colori. Anche Venere nel segno riporterà in auge soprattutto l’amore e i sentimenti. E’ un periodo buono per gli incontri ma anche per concludere accordi importanti e vantaggiosi dal punto di vista professionale. L’imminente arrivo di Giove nel segno porterà nuove situazioni propizie per allargare il vostro business.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tra sabato e domenica avrete la Luna a darvi manforte consentendovi di vivere un weekend di riscatto, soprattutto se ultimamente avete vissuto una situazione critica dal punto di vista professionale o sentimentale. Oggi sarebbe meglio per voi cercare di riprendere il controllo delle vostre emozioni magari dando spazio ad un chiarimento che se c’è stato qualche equivoco o qualche incomprensione con alcune persone importanti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna in buon aspetto vi aiuterà nel fine settimana a recuperare il terreno perduto. Tutti coloro che hanno una storia molto complicata da gestire dovrebbero essere più prudenti evitando reazioni brusche e sconsiderate. Soprattutto nelle ultime settimane c’è stato un calo evidente dal punto di vista dell’intesa di coppia forse perché siete stati troppo concentrati sul lavoro. Nell’ultima parte del mese arriverà Venere a mettere a posto le cose, ma fino ad allora servirà un po’ di diplomazia per non esacerbare gli animi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ci sono importanti problemi legati al presente che dovrebbero essere risolti con maggiore impegno e determinazione. Servirà una certa prudenza e tanta pazienza per venire a capo di situazioni piuttosto complicate. Soprattutto nella giornata odierna ci sono tante questioni delicate e tante critiche che dovreste farvi scivolare addosso per non complicare la situazione e non esacerbare gli animi. A volte bisogna dimostrarsi maturi e fare buon viso a cattivo gioco, piuttosto che affrontare di petto le situazioni complesse. Una persona invidiosa potrebbe cercare di provocarvi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo fine settimana dovreste cercare di frequentare solo persone positive e costruttive. Quelle negative, in realtà, non fanno altro che trasmettervi angoscia e nervosismo. Ecco perché, proprio in questo momento, sarebbe meglio evitarle del tutto perché peggiorerebbero il vostro stato d’animo. Secondo l’Oroscopo di domani, soprattutto a partire dal mese di giugno, vivrete una fase di risalita e di riscatto personale dopo un periodo piuttosto caotico. Chi ha un progetto in ballo, dal prossimo mese, comincerà a vedere i primi risultati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vi sentite un po’ oppressi dagli eventi per via di opposizioni planetarie che vi stanno complicando la vita. Anche chi avrà un esame da superare, potrebbe vivere dei momenti di autentica angoscia. Dovrete però guardare alla seconda parte di maggio con grande ottimismo, anche perchè avrete sicuramente delle stelle molto più concilianti. In questo weekend dovrete stare molto attenti agli scontri in famiglia. Evitate di esasperare gli animi rivangando vecchie questioni del passato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il nervosismo è stato il tema dominante dell’ultimo periodo per via di alcune opposizioni planetarie che dureranno ancora oggi. Ma già da sabato le cose cambieranno radicalmente, potrete liberarvi da qualche peso e stare un po’ meglio con voi stessi e con gli altri. Alcune persone importanti potrebbero darvi una mano per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Se dovete concludere un accordo vantaggioso, sarà meglio farlo entro maggio perché a giugno qualche opportunità potrebbe svanire.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

E’ vero che le giornate di sabato e domenica saranno un po’ sottotono, ma già dal giorno 15 le cose miglioreranno grazie al supporto di Mercurio. Nessuno potrà mettere in discussione le vostre capacità o il vostro talento, ma sarebbe meglio guardarvi le spalle da provocatori che agiscono solo per invidia. Chiuderete alla grande il mese di maggio con una serie di accordi vantaggiosi, ma fino ad allora servirà molta prudenza. Un vostro avversario potrebbe fare un clamoroso autogol.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo weekend ci sarà un piccolo malessere o qualche contrattempo da superare, ma lo farete brillantemente. Magari qualcuno sarà costretto a dover affrontare un problema fisico o un malessere personale che vi costringerà a consultare un esperto. Ci sarà anche qualche momento di nervosismo da affrontare con maturità e giudizio. Dovrete attendere almeno giorno 23 per uscire da questa situazione un po’ critica e godere di un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La dissonanza della Luna si farà sentire in questa giornata di venerdì, ma già dalla giornata di sabato le cose andranno decisamente meglio per i Pesci. Sole, Luna, Venere, Marte e Giove sono dalla vostra parte e rafforzeranno la vostra voglia di socialità ma anche il desiderio di vivere intensamente una passione. Cercate di evitare gli eccessi come l’eccessiva malinconia o la gelosia che ogni tanto affiora e rende un po’ tortuoso il vostro cammino. Cercate di agire con prudenza evitando brusche reazioni.

