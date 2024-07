Alberto Angela torna con una nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza in onda in prima serata Rai1. Ecco i temi, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, giovedì 18 luglio 2024.

Giovedì 18 luglio 2024 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica presentato da Alberto Angela trasmesso in prima serata su Rai1. La quarta serata prende il via dai territori dell’antica Liternum, città legata a uno dei personaggi più famosi della storia romana: Publio Cornelio Scipione, conosciuto come Scipione l’Africano, e che oggi si trova nel comune di Giugliano, in provincia di Napoli. Durante il viaggio spazio anche all’apertura di un sarcofago ritrovato nella tomba del Cerbero.

Dalla storia romana alle scoperte in ambito scientifico con la sperimentazione sulle neurotrofine, le molecole scoperte più di 70 anni fa dalla Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Al Policlinico Gemelli di Roma il Prof. Antonio Chiaretti ha avviato una ricerca che le utilizza per trattare i danni cerebrali di bambini che hanno subito gravi traumi. Si prosegue poi con un viaggio alla scoperta del cuore della foresta amazzonica e di alcune grotte dove le condizioni ambientali e le forme di vita sono rimaste incontaminate.

Ma non finisce qui, visto che durante la quarta puntata di Noos – L’avventura della Conoscenza di Alberto Angela in onda giovedì 18 luglio 2024 torna anche l’astronauta Samantha Cristoforetti. Dallo spazio ai diamanti, minerali affascinanti che appassionano non solo gli amanti dei gioielli, ma anche i geologi. Con il Professor Emmanuele Jannini si cercherà di rispondere ad una domanda curiosa: il sesso aiuta oppure danneggia le prestazioni sportive?

E ancora: Paola Cortellesi darà la voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere del nostro alfabeto, mentre la nutrizionista Elisabetta Bernardi si soffermerà sulle proprietà del pesce, compreso quello in scatola. Tra gli ospiti anche il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel che parlerà del cibo al tempo degli antichi romani, mentre il paleontologo Alessandro Chiarenza mostrerà le prove archeologiche di una realtà poco conosciuta: alcune specie di dinosauri erano ricoperte da piume. Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Noos – L’avventura della conoscenza, il programma prodotto da da Rai Cultura.