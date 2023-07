Alberto Angela torna su Rai1 con una nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, il programma dedicato alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza . Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e gli ospiti della puntata di giovedì 27 luglio 2023.

Noos – L’avventura della conoscenza, le anticipazioni di giovedì 27 luglio 2023

Giovedì 27 luglio dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica presentato da Alberto Angela in prima serata su Rai1. Tra i temi della puntata l’India e la splendida area protetta di Todoba. In apertura la storia di Maya, una tigre del Bengala alle prese con la salvaguardia dei suoi tre cuccioli. Con la nutrizionista Elisabetta Bernardi si parla, invece, di latte e digeribilità. Con il ricercatore dell’Università di Padova si è analizzato il tartaro ritrovato sui teschi di uomini vissuti milioni di anni fa nel Gargano, in Puglia.

Si parla poi di internet e del mondo complesso della rete raccontato dall’esperto di geopolitica Dario Fabbri, mentre Massimo Polidoro si soffermerà sulle teorie complottiste tornate in auge con vaccini, ripetitori 5G e scie chimiche. Tra gli argomenti anche i droni che oggigiorno sono utilizzati in diversi contesti: dall’ambito militare a situazioni d’emergenza.

Noos – L’avventura della conoscenza, gli ospiti di stasera

Durante la quinta puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza” di Alberto Angela non mancheranno ospiti. A cominciare dall’astronauta Samantha Cristoforetti che parlerà del rientro sulla Terra e delle situazioni di emergenza che gli astronauti devono affrontare.

Parlando di spazio: Edwige Pezzulli ci spiegherà come muore una stella. Alberto Angela ci parlerà poi di green jobs, professioni che contribuiscono allo sviluppo produttivo ed economico del Paese. Tra i temi della puntata anche: il calo di desiderio in un rapporto di coppia spiegato dal professore Emmanuele Jannini, le illusioni ottiche, i dinosauri e la rifrazione della luce spiegata da Ruggero Rollini e Giuliana Galati.

L’appuntamento con Noos di Alberto Angela è come sempre il giovedì in prima serata su Rai1.