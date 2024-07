Noos di Alberto Angela sospeso o cancellato? A sorpresa il programma televisivo italiano di divulgazione scientifica condotto dal figlio di Piero Angela è assente nella programmazione di stasera, giovedì 25 luglio 2024. Come mai non va in onda?

Noos di Alberto Angela è stato cancellato? No, solo sospeso

«Stiamo ultimando i servizi per la prossima settimana» con queste parole Alberto Angela aveva salutato i telespettatori nell’ultima puntata di giovedì scorso di Noos – L’Avventura della Conoscenza. Tutti si aspettavano la messa in onda di una nuova puntata questa sera, giovedì 25 luglio, ma a sorpresa il programma di divulgazione scientifica non va in onda stasera. Come mai? E soprattutto quando tornerà in video?

Rai1 ha deciso di sospendere temporaneamente le nuove puntata di Noos. Il motivo? Gli ascolti non proprio brillanti del programma stato sconfitto nella sfida televisiva contro Temptation Island. Il reality show dei sentimenti, infatti, ha registrato ascolti record con il 30% di share contro il 13.6% e 11.5% degli ascolti di Noos. Numeri troppo bassi che hanno spinto la Rai a sospendere il programma non solo per evitare la sfida contro Temptation Island, ma anche in vista delle Olimpiadi di Parigi e Ferragosto.

Noos di Alberto Angela, quando torna in tv

Quando vanno in onda le nuove puntate di Noos – L’Avventura della Conoscenza di Alberto Angela? Dopo lo stop forzato per evitare lo scontro diretto con Temptation Island, il programma di divulgazione scientifica tornerà in onda dopo Ferragosto con tre imperdibili appuntamenti. Ecco le prossime date del programma: 22, 29 e 5 settembre sempre su Rai1.

NOOS, la trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza, torna così a fare compagnia ai telespettatori alle fine dell’estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica e non solo. Spazio anche alle ultime ricerche in ambito neuroscienze, biologia con un occhio all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali

L’appuntamento con Noos – L’Avventura della Conoscenza è per il 22 agosto in prima serata su Rai1.