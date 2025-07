“Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza presentata da Alberto Angela torna in prima serata su Rai1. Ecco tutti i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 7 luglio 2025.

Noos 2025 – L’avventura della conoscenza, ospiti e temi di stasera lunedì 7 luglio

Stasera, lunedì 7 luglio 2025, dalle ore 21.25, appuntamento con la terza puntata di “Noos, l’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela in prima serata su Rai1. Il tema della puntata di questa sera è rapporto tra animali domestici e uomo. Quali sono i comportamenti e le caratteristiche degli animali e quali sono le emozioni che condividono con l’uomo? Elisabetta Palagi, Primatologa ed Etologa dell’Università di Pisa, approfondirà i temi dell’empatia tra mondo animale e umano, del gioco e delle dinamiche sociali che li caratterizzano. Non solo, a quali livelli di empatia può arrivare il legame tra sapiens e animali? Ci sono degli stadi, dei comportamenti che permettono di capire quanto sia forte il legame con il proprio animale domestico?

Queste sono solo alcune delle domande al centro della puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza” che questa sera porterà i telespettatori anche all’interno del laboratorio di Etologia Applicata dell’Università di Padova, uno dei pochi centri in Italia dedicati allo studio del cane. In questo centro Lieta Marinelli e Paolo Mongillo studiano le capacità cognitive dei cani.

Noos – L’avventura della conoscenza, le anticipazioni della terza puntata del 7 luglio 2025

Il viaggio della terza puntata di Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela procede poi con Telmo Pievani che cercherà di spiegare la coevoluzione e come si applica al rapporto tra esseri umani e animali domestici. Con Edwige Pezzulli, invece, si parlerà degli animali che sono stati nello spazio, mentre con Federica Provini, ordinaria di Neurologia all’Università degli Studi di Bologna, si parlerà del sonno per capire quali siano i meccanismi che lo regolano e cosa fare per dormire bene. Tra gli ospiti della puntata anche lo scrittore Carlo Lucarelli che racconterà la storia vera di un bimbo cresciuto in India e allevato da un branco di lupi, proprio come nel “Libro della Giungla”.

Non solo il mondo degli animali, visto che nella puntata di stasera anche spazio al racconto sulla sessualità nella storia con Emmanuele Jannini che questa settimana si occuperà dell’antica Roma. Spazio anche alle diete dimagranti con la nutrizionista Elisabetta Bernardi, mentre Roberto Cingolani commenterà le stupefacenti immagini provenienti dalla Cina, dove la ricerca sui robot fa passi da gigante. Da segnalare anche la partecipazione del chimico Ruggero Rollini, il paleontologo Alessandro Chiarenza e la fisica Giuliana Galati che spiegherà.

L’appuntamento con NOOS 2025 è il lunedì in prima serata su Rai1.