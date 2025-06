Torna l’appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza con Alberto Angela su Rai1. Scopriamo tutti i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 30 giugno 2025.

Noos 2025 – L’avventura della conoscenza, ospiti e temi di stasera lunedì 30 giugno

Stasera, lunedì 30 giugno 2025, dalle ore 21.25, seconda puntata di “Noos, l’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela in prima serata su Rai1. Il viaggio di Alberto Angela questa sera prende il via da Pompei in un luogo del tutto inedito. Si tratta dei resti di una grande villa nel sito archeologico di Civita Giuliana. Uno scenario magico presente all’interno di uno degli scavi più importanti degli ultimi anni e non ancora aperto al pubblico dove sono stati rinvenuti reperti unici al mondo come i resti di alcuni cavalli, di cui sono stati effettuati i calchi, e quello di un grande carro cerimoniale. La seconda tappa è l’Antiquarium di Boscoreale, il museo nel quale sono esposti molti dei reperti rinvenuti, tra cui i calchi di due vittime dell’eruzione, testimonianze drammatiche della tragica sorte di Pompei.

Dalla storia alla medicina moderna con un servizio interamente dedicato alla medicina estetica e la chirurgia plastica. Sono sempre di più in crescita gli interventi di rinoplastica, filler, liposuzioni, blefaroplastica, lifting richiesti da tantissimi pazienti pronti a tutto pur di migliorare il proprio aspetto fisico. Attenzione: spesso però si dimentica che il medico estetico è un medico a tutti gli effetti! Ospite il Dottor Emanuele Bartoletti, Direttore del Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica e del Benessere Psicofisico nella Patologia dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma e Presidente della Società Italiana di Medicina Estetica. Non solo, spazio anche al parere dello psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati.

Noos – L’avventura della conoscenza, le anticipazioni della seconda puntata del 30 giugno 2025

Durante la seconda puntata di Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela si parla anche di Intelligenza Artificiale e della tante sue applicazioni, soprattutto in campo medico. Oggi l’IA offre ai medici nuove possibilità diagnostiche per l’individuazione dei tumori allo stadio iniziale. A discuterne c’è Roberto Cingolani, tra i più grandi esperti di tecnologia e innovazione, amministratore delegato di Leonardo, una delle società più importanti al mondo nel campo della tecnologia e della difesa.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera: Massimo Polidoro per sfatare le fake news del momento; l’astrofisica Edwige Pezzulli; Dario Fabbri e Carlo Lucarelli per approfondire i temi della geopolitica e i grandi enigmi legati alla scienza e all’investigazione.

L’appuntamento con NOOS 2025 è il lunedì in prima serata su Rai1.