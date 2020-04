Jovanotti approda su Raiplay con “Non voglio cambiare pianeta“, un docu-trip alla scoperta del Cile e dell’Argentina registrato in solitaria. Un lungo viaggio alla scoperta di due degli Stati più belli al mondo che l’artista ha voluto scoprire a bordo di una bicicletta con tanto di fotocamera e videocamera in spalla.

Non voglio cambiare pianeta, Jovanotti su RaiPlay

Al via da venerdì 24 aprile “Non voglio cambiare il pianeta“, il docutrip di Jovanotti trasmesso in anteprima sulla piattaforma RaiPlay. Sedici imperdibili puntate compongono quello che lo stesso artista ha descritto come “il primo docutrip musical-avventuroso” in cui ha voluto raccontare e mostrare le bellezze di Cile e Argentina. Un lungo viaggio, una pedalata di ben 4000 km che Lorenzo Cherubini ha percorso da solo a bordo della sua bicicletta. Un’esperienza unica nel suo genere, visto che il cantante è partito da solo, “armato” solo di una videocamera con cui raccontare questo suo viaggio in solitaria.

4000km tra Cile e Argentina, una lunga pedalata fatta di tramonti, parole, luoghi magici, ma anche sogni, pensieri, salite, discese e tanto altro. Tutto è cominciato lo scorso mese di Febbraio quando Jova ha deciso di partire alla scoperta di paesaggi mai visti primi. Un viaggio che oggi l’artista ha voluto condividere e regalare ai suoi fan e al grande pubblico come un messaggio d’amore verso il nostro pianeta, ancora in grado di emozionare e sorprendere ognuno di noi.

“Tra gennaio e febbraio scorsi ho fatto un viaggio in bicicletta nell’altra parte del mondo – ha dichiarato Lorenzo durante la presentazione del docu-trip. Il cantante ha vissuto questa esperienza prima che in Italia e nel resto del mondo scoppiasse la pandemia Coronavirus. Al suo ritorno Jovanotti si è ritrovato in un mondo che non riconosceva più: “sono tornato e il mondo era diventato un altro mondo. Ho fatto un viaggio per cercare un po’ di isolamento nella natura. Sono tornato e mi sono trovato dentro ad un altro isolamento, questa volta obbligato dalla natura stessa“.

Jovanotti su RaiPlay: “ho fatto un viaggio per prepararmi al futuro”

Nonostante tutto però questo viaggio ha cambiato per sempre Jovanotti che, parlando di questo progetto, ha rivelato: “ho fatto un viaggio per prepararmi al futuro, e sono tornato impreparato a questo presente, ma ripensando a quei 4000 km a pedali mi rendo conto che neanche uno di quei km è andato perduto, perché mai come oggi è chiaro a tutti che la nostra vita è un grande viaggio pericoloso nell’ignoto, anche stando chiusi in casa“.

Un’esperienza di questo tipo non poteva non essere mostrata in tv; proprio per questo motivo il cantante ha deciso con la complicità di RaiPlay di realizzarne una serie tv e di mandarla in onda proprio in questo momento storico così difficile: “abbiamo scelto di non tenerla ferma, per avere sulla piattaforma un contenuto inedito, leggero, sorprendente che può far piacere a qualcuno che in queste settimane ha voglia di qualcosa di diverso e di nuovo, il primo docutrip musical-avventuroso”.

Tutti i sedici episodi di “Non voglio cambiare pianeta“, ma anche alcuni contenuti aggiuntivi saranno disponibili su RaiPlay!