Stasera, Domenica 26 Marzo 2023, su La7 in prima serata (inizio ore 21.15 circa) andrà in onda Non è l’Arena. Il talk show si conferma il programma di attualità più seguito della rete di Urbano Cairo. A condurre in studio, come sempre, Massimo Giletti.

Come al solito nella trasmissione si affronteranno i temi più caldi della settimana, a cominciare dalla mafia e, in particolare, dal caso che da qualche mese tiene banco nel nostro Paese, quello relativo alla cattura di Matteo Messina Denaro. Vediamo anticipazioni e ospiti.

Non è l’Arena puntata 26 Marzo: mafia e Onlyfans al centro del dibattito

Dall’inizio di quest’anno, ovvero da quando è avvenuto il clamoroso arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, Non è l’Arena dedica ampio spazio e servizi spesso anche scottanti, alla mafia. Oggi verranno svelati altri dettagli inediti sulla latitanza del criminale e si tornerà a parlare della maestra Laura Bonafede (del caso, sollevato proprio dalla trasmissione di Giletti, si sta occupando il Ministero dell’Istruzione). Si discuterà anche del terribile assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell’acido proprio per ordine di Messina Denaro.

C’è un altro argomento che Non è l’Arena sta trattando spesso di recente, quello del sesso a pagamento e, principalmente, dei siti internet in cui è possibile trovarlo. In questa serata ci si focalizzerà soprattutto su Onlyfans, la piattaforma a luci rosse più discussa del momento, e delle insidie che vi si nascondono.

Ospiti e intervista ad Enrico Mentana

Fra gli ospiti, alcuni dei quali ormai presenze fisse del talk, che interverranno per dare il proprio personale contributo alla discussione, stasera ci saranno i giornalisti Sandra Amurri e Luca Telese e il magistrato Massimo Russo.

E ancora Veronica Ursida, Simone Pillon, Giacomo Di Girolamo, Ismaele Lavandera, Alfonso Sabella ed Elvira Terranova.

Da non perdere infine, l’intervista di Giletti al collega Enrico Mentana, che darà la sua opinione sui fatti salienti degli ultimi giorni.