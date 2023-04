Oggi, domenica 16 aprile 2023, il programma “Non è l’Arena” in onda in prima serata su La7 e condotto dal giornalista e presentatore tv Massimo Giletti non andrà in onda. La trasmissione è sospesa. Ecco di seguito il perchè è stata sospesa la trasmissione di Massimo Giletti.

Non è l’arena oggi, 16 aprile 2023, non va in onda su La7: il Motivo

La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti. Il talk questa sera non andrà in onda. A renderlo noto è stata stessa emittente televisiva nella giornata di giovedì 13 aprile 2023, che in una nota diramata alla stampa ha ringraziato il conduttore tv: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Nella nota si riporta anche che il conduttore rimane a disposizione dell’azienda.

La7 sospende “Non è l’arena”: le motivazioni

Il motivo che avrebbe portato alla sospensione del programma tv condotto da Massimo Giletti, sarebbe collegato ai recenti contatti che il conduttore avrebbe avuto con la Rai. Contatti, che a quanto si apprende, avrebbero determinato la rottura tra il conduttore Massimo Giletti e l’editore di La7 Urbano Cairo. Considerando una sua uscita, l’emittente La7 avrebbe deciso di accelerare i tempi arrivando alla sospensione del talk show “Non è l’Arena” in onda ogni domenica in prima serata.

Oltre ai contatti con la Rai, sembra che ad accelerare ulteriormente la decisione di sospendere il programma “Non è L’Arena”, ci sarebbero anche i problemi sorti in relazione ai costi della trasmissione e alla raccolta pubblicitaria della stessa.

Le parole di Urbano Cairo

Urbano Cairo che non ha spiegato i motivi della sospensione, a il Fatto Quotidiano ha detto: «Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere. Stasera proprio non posso». Anche il conduttore non ha voluto dire molto, limitandosi a smentire le voci di una perquisizione della Direzione Investigativa Antimafia.

Cosa andrà in onda al posto di Non è l’arena

Al momento non è ancora noto cosa andrà in onda durante le prossime settimane alla domenica sera nella fascia oraria occupata dalla trasmissione “Non è l’Arena”.