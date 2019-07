Paola Perego torna a raccontare la vita di personaggi del mondo dello spettacolo nella nuova edizione di “Non disturbare“. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata in onda martedì 2 luglio 2019 su Rai1.

Non disturbare con Paola Perego: anticipazioni di martedì 2 luglio

Martedì 2 luglio 2019 alle ore 23.50 torna l’appuntamento con “Non disturbare“, il programma condotto da Paola Perego su Rai1. La conduttrice è pronta per una nuova stagione di interviste con personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura pronti a raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata. Non solo, durante le varie puntate i dodici protagonisti sono pronti a rivelare aneddoti esclusivi e confessioni del tutto inaspettate sulle loro vite.

Durante la prima puntata di martedì 2 luglio, Paola incontra Cristiano Malgioglio. Il paroliere, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è diventato uno dei personaggi più amati e richiesti nel mondo dello spettacolo. Il cantautore siciliano è pronto a raccontare senza filtri la sua vita: dalle difficoltà iniziali incontrate durante i primi anni di carriera fino alla consacrazione come artista.

Non disturbare, ospiti Cristiano Malgioglio e Elena Santarelli

Da successi del calibro di “L’importante è finire” fino alla hit scritta per Pupo “Gelato al cioccolato”. Non solo, Cristiano racconta anche del provino fatto per il film “La nave va” di Federico Fellini e della partecipazione ad un videoclip di Fedez successivamente tagliata. Malgioglio o la zia Malgy apre al pubblico anche un lato suo inedito e malinconico parlando del rapporto con la solitudine, della terribile scoperta di un melanoma scoperto in tempo e della scomparsa della madre e della sorella.

Non solo Cristiano Malgioglio nella prima puntata di “Non disturbare”. Paola Perego, infatti, incontra anche Elena Santarelli. La showgirl si racconta tra vita privata e professionale: dal rapporto con il marito Bernardo Corradi al suo ruolo di mamma apprensiva a tal punto da fare installare dei piccoli monitori nelle stanze dei figli. Durante l’intervista la Santarelli ha parlato anche della terribile malattia che ha colpito il figlio Giacomo; una battaglia che il primogenito ha vinto contro un tumore.

“Non Disturbare” è un programma prodotto da Stand By Me per Rai1. Condotto da Paola Perego e scritto da Annalisa Giaccari e Fabio Luongo.