Mercoledì 26 Aprile su Nove, in prima serata, va in onda Non c’è più religione, commedia del 2016 firmata da Luca Miniero.

Accolta piuttosto negativamente dalla critica, la pellicola affronta, sebbene in modo oggettivamente superficiale, temi seri e di grande attualità. Su tutti quelli della denatalità e dell’immigrazione. Di seguito vediamo trama, cast e curiosità sul film.

Non c’è più religione: la trama e il cast

Siamo su un’isoletta del Sud Italia, dove ogni anno, a Natale, per tradizione si allestisce un presepe vivente. Poiché non nascono più bambini e quello che ha impersonato Gesù in precedenza è ormai cresciuto, si cerca un sostituto. Il sindaco locale vorrebbe nella parte un piccolo di colore, figlio di immigrati tunisini, ma la suora si oppone. Dalla bizzarra situazione nascono incomprensioni, prese di posizione e proposte da parte dei vari rappresentanti delle diverse religioni.

Il cast del film è costituito da volti molto noti del nostro cinema. Nei ruoli principali troviamo Alessandro Gassmann, Claudio Bisio e Angela Finocchiaro.

Curiosità sul film

Ecco un elenco di curiosità su Non c’è più religione: