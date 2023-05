Grandi manovre in casa Rai. Il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera alle nuove nomine Rai. Alle ore 9 in punto di questa mattina, giovedì 25 maggio, il consiglio d’amministrazione della Rai si è riunito con all’ordine del giorno le nomine delle direzioni di genere e delle testate informative. Le prime volute dal nuovo ad Roberto Sergio, indicato al vertice dell’azienda pubblica dal governo di Giorgia Meloni. I giochi ora sono fatti. Hanno votato contro la Presidente della Rai, Marinella Soldati e la consigliera Francesca Bria del PD, mentre Alessandro Di Majo del M5S si è astenuto. La nuova Rai ha anche visto le prime reazioni: sono bastate poche ore infatti, a Lucia Annunziata per decidere di dare le sue dimissioni in vista della nuova era della tv pubblica.

Nomine Rai, la nuova tv di Stato del governo Meloni e le dimissioni di Lucia Annunziata

Iniziando dai tg. Fratelli d’Italia si aggiudica la guida del Tg1 con Gian Marco Chiocci. L’uscente Monica Maggioni va alla direzione per l’Offerta Informativa e potrebbe ottenere un programma in seconda serata su Rai2. A Forza Italia la guida del Tg2 con Antonio Preziosi, il Partito Democratico conserva il Tg3 con Mario Orfeo. Il Movimento 5 Stelle conquista Rai Parlamento con l’ex direttore del Tg1 Giuseppe Carboni. Il partito guidato da Giuseppe Conte prende anche le nomine di Adriano De Maio (Direzione Cinema e Serie Tv), Simona Sala (Radio 2) e Claudia Mazzola (presidenza Rai Com).

Sul fronte informativo al partito di Giorgia Meloni resta anche RaiNews24 con Paolo Petrecca e ottiene la guida della direzione Approfondimenti, per intenderci la struttura che supervisione tutti i talk show, con Paolo Corsini. La Lega mantiene Alessandro Casarin alla TgR e conquista i Giornali Radio con Francesco Pionati, oltre alla riconferma di Angela Mariella a Isoaradio.

Direzione Intrattenimento (Festival di Sanremo) a Marcello Ciannamea

Il partito di Matteo Salvini incassa inoltre l’importante direzione Intrattenimento (tra grandi show e Festival di Sanremo) con Marcello Ciannamea, uno scambio di poltrone con Stefano Coletta (Pd) che andrà alla direzione Distribuzione. Oltre ai talk show, nelle mani di Fratelli d’Italia pure l’intero daytime con la nomina di Angelo Mellone, attuale vicedirettore della struttura.

Con l’uscita di Alessandra De Stefano lo Sport andrà a Forza Italia con Jacopo Volpi. Il partito di Elly Schlein, oltre al Tg3 e il nuovo ruolo per Stefano Coletta, terrà Rai Cultura (Silvia Calandrelli), Rai Fiction (Maria Pia Ammirati), la sezione Kids (Luca Milano), Contenuti Digitali (Elena Capparelli), Radio 3 (Andrea Montanari) mentre sarà spostato a San Marino Andrea Vianello.

Ora toccherà lavorare ai prossimi palinsesti, presentazione alla stampa e agli investitori pubblicitari fissata per il 7 luglio.

Lucia Annunziata si è dimessa dopo le nomine Rai

Con la nascita della nuova Rai sono arrivate anche le prime reazioni. È di pochi minuti fa la notizia che Lucia Annunziata si è dimessa.

«Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni». Lo scrive Lucia Annunziata nella lettera inviata ai vertici della Rai, in cui annuncia le «dimissioni irrevocabili». «Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi – aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque». «E d’altre parte non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro – sottolinea ancora la giornalista -. Spero che queste righe vengano accolte con la stessa serietà da parte vostra. In attesa di indicazioni su se e come concludere la stagione in corso (sul calendario è fine giugno), vi auguro buon lavoro». – Ha concluso la conduttrice e giornalista Lucia Annunziata.



Nomine Rai: le cariche dai TG ai generi

Ecco di seguito un breve riassunto delle direzioni di testate e generi.

Testate

TG1: Gian Marco Chiocci

TG2: Antonio Preziosi

TG3: Mario Orfeo

TGR: Alessandro Casarin

RaiNews: Paolo Petrecca

Rai Giornale Radio: Francesco Pionati

Rai Parlamento: Giuseppe Carboni

Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa: Monica Maggioni

Generi