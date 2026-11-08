Il grande tennis mondiale arriva sulle reti Mediaset. “Nitto ATP Finals Torino 2026“, il torneo di tennis maschile torna ad infiammare il Palasport Olimpico di Torino con una serie di appuntamenti assolutamente da non perdere. Scopriamo la programmazione ad hoc delle reti Mediaset.

Nitto ATP Finals Torino 2026, quando e dove seguirlo

Da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026, la città di Torino ospita le Nitto ATP Finals 2026, il prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti del circuito internazionale. Per l’occasione Mediaset seguirà e racconterà l’evento con una copertura multipiattaforma tra dirette, approfondimenti, interviste e contenuti esclusivi, accompagnando il pubblico dalle giornate di avvicinamento fino alla finale. A commentare gli incontri saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.

Non solo in tv, il torneo “Nitto ATP Finals 2026” troverà ampio spazio anche su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, social e Radio Mediaset con aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e contenuti speciali. Tutte le mattine, infatti, appuntamento con “Nitto ATP Finals Show” trasmesso su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it con contenuti esclusivi per rivivere i momenti più significativi della giornata precedente e anticipare le sfide in programma, tra analisi e pronostici. Notizie in tempo reale ed aggiornamenti anche su Radio Mediaset.

Da segnalare: gli incontri di tennis ATP Finals Torino 2026 saranno trasmessi anche sugli schermi DOOH (Digital Out of Home), con gli oltre 300 spazi distribuiti a Milano tra le diverse zone iconiche e ad alta frequentazione della città, come Porta Nuova, City Life, M5 ed M4.

Nitto ATP Finals Torino 2026, il programma completo sulle reti Mediaset

Questa la programmazione completa delle reti Mediaset per il torneo di tennis “Nitto ATP Finals Torino 2026:

“Road to Nitto ATP Finals”: da lunedì 9 novembre 2026, su Italia 1, subito dopo SportMediaset delle ore 13.00, debutta “Road to Nitto ATP Finals“, la striscia quotidiana dedicata ai protagonisti del torneo condotta da Chiara Icardi tra curiosità, quiz, aneddoti e momenti che hanno segnato la storia della competizione. Tra gli ospiti:il tennista Lorenzo Sonego, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis.

“Speciale Nitto ATP Finals”, sabato 14 novembre, su Italia 1, dopo SportMediaset delle ore 13.00, lo “Speciale Nitto ATP Finals”, con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese.

Sul campo gli inviati: Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.