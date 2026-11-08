La sesta puntata di “Tú sí que vales”, in onda sabato 7 novembre 2026, ha fatto registrare in tv ascolti record. Il talent show trasmesso su Canale 5 si conferma essere il programma più visto del sabato sera. Scopriamo insieme tutti i numeri.

“Tú sí que vales”: ascolti da record per la sesta puntata

I dati Auditel confermano che questa nuova edizione di “Tú sí que vales” piace molto al pubblico. Condotto da Elisabetta Canalis con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, il programma vede la partecipazione di Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Anche per la puntata in onda sabato 7 novembre 2026, “Tú sí que vales” è stato il programma più visto della serata superando il diretto competitor. Gli ascolti tv premiano infatti il talent show di Canale 5 con circa tre milioni e mezzo di spettatori totali e il 24.32% di share individui (che sale al 26.02% sul target commerciale 15-64 anni).

Bisogna considerare l’esatto periodo di sovrapposizione con ‘Ballando con le Stelle‘, dalle ore 21.24 alle ore 24.15: lo show di Canale 5 ha ottenuto 3.555.000 spettatori e il 24.42% di share individui contro i 3.516.000 spettatori e del 24.15% di share della prima serata di Rai1.

Da segnalare anche il picco di oltre 4.300.000 spettatori totali e del 27.82% di share individui registrati durante l’ultima puntata di “Tú sí que vales”. Ottimo risultato anche sul pubblico più giovane, dove il programma conferma la leadership e raggiunge il 35.23% di share tra i 25-34enni.

Gli ospiti della puntata del 7 novembre

Prodotto da Fascino P.g.t., “Tú sí que vales” è un grande show che unisce intrattenimento, emozione, talento, spettacolarità, divertimento e che, puntata dopo puntata, riesce a conquistare il pubblico di tutte le età.

Ospiti del 7 novembre sono stati Elena Santarelli, Alessandra Amoroso, Samira Lui, Albano Carrisi e Raniero Monaco di Lapio, attore della fiction “A testa alta” insieme a Sabrina Ferilli.