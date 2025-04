Nino Frassica presenta Festivallo: anticipazioni e quando in tv

Nino Frassica, dopo essere stato co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo 2025, torna in tv con un programma tutto suo dal titolo ‘Festivallo‘. Scopriamo insieme di cosa parla e quando sarà trasmesso in tv.

Nino Frassica direttore artistico di Festivallo: quando in tv

Se Amadeus è stato per cinque anni direttore artistico del Festival di Sanremo, seguito poi quest’anno da Carlo Conti, Nino Frassica non è da meno ed è pronto ad eleggere la canzone regina di tutte le edizioni della kermesse. Il comico, che festeggia i 40 anni di carriera, è infatti il direttore artistico e conduttore di Festivallo, in onda dal 29 aprile 2025 alle ore 23.45 su Rai2.

Ma di cosa parla il programma? Come spiegato da Nino Frassica a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘, protagoniste saranno le canzoni del Festival di Sanremo che verranno selezionate insieme a una giuria.

“Ho preso quelle che hanno vinto i 75 Festival di Sanremo, da “Vola colomba” a “Balorda nostalgia”, saranno in gara fra loro, alcune le canteranno gli stessi cantanti, c’è ancora qualche nome vivente. Saranno cinque puntate più la finale. Durata prevista: un’ora, se non sforiamo di altre due ore“.

Per quanto riguarda i co-conduttori, il comico spiega:

“Non li svelo, la trasmissione è fatta a sorpresa, tutti si dovranno chiedere: “Il presentatore chi è? Chi sono le co-conduttrici?”. Finché diranno: “Hanno sbagliato a dare la direzione artistica a Frassica”.

RAI 2 mi ha affidato la direzione artistica di Festivallo!

La Rai mi ha già dato una sedia dove sedermi e un tavolino per segnare i miei appunti e alcune coppe da dare ai vincitori. Vi aspetto martedi 29 aprile in seconda serata su Rai 2! pic.twitter.com/Kqq1VwWVbc — NinoFrassicaOfficial (@ninofrassicaoff) April 16, 2025

Numero puntate e anticipazioni del programma

Festivallo andrà in onda in seconda serata su Rai2 per sei puntate, compresa la finale. In perfetto stile Sanremo, ci sarà un’orchestra, inviati, collegamenti, opinionisti, ospiti internazionali e una giuria (di 125 elementi) composta solo da addetti ai lavori.

Il programma durerà circa un’ora e ha come obiettivo di selezionare la canzone regina del Festival di Sanremo. Ci saranno i brani che hanno vinto le 75 edizioni della kermesse e alcune di queste saranno interpretate dagli stessi cantanti che si scontreranno quindi tra loro e punteranno ad arrivare in finale.