Un concerto attesissimo da tantissimi fan quello che ha avuto luogo giovedì 5 dicembre 2024, all’Unipol Forum di Assago a Milano. Il cantautore partenopeo Nino D’Angelo ha letteralmente conquistato il Forum mandando il pubblico in delirio tanto da sembrare di essere allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Nino D’Angelo conquista il forum di Assago

Il nostro viaggio per assistere al concerto di Nino D’Angelo all’Unipol Forum di Assago a Milano, inizia partendo dalla metro verde, che dal cuore pulsante della città lombarda ci porta direttamente al Forum, tempio dello sport e della musica a Milano. Durante il nostro percorso incontriamo tra i tanti che si dirigono al concerto, tre ragazzi, “I ragazzi del 22” mi dicono di chiamarsi, non oso pensare a cosa si riferisca il nome, ma va bene così. I tre amici sono arrivati in città direttamente dalla Sicilia per assistere al concerto del loro cantante preferito. Le canzoni le conoscono tutte. Di Nino D’Angelo conoscono ogni cosa: dalla vita privata, ai film, comprese ogni singola battuta e personaggio interpretato dall’artista partenopeo.

Una serata magica per Nino D’Angelo

Una volta entrati in quella che definiamo “arena” della musica a Milano, ovvero l’Unipol Forum di Assago, ci sembra di essere allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un palazzetto gremito, tutto sold out. Pochi minuti di attesa e inizia il concerto. L’inizio è spettacolare.

Di concerti al Forum di Assago ne ho visti tanti, ma quello di Nino D’Angelo è stato qualcosa di diverso: un vero omaggio a una carriera unica. I colori sono quelli amati dal cantautore napoletano. C’è l’azzurro e il bianco del Napoli, la sua squadra del cuore. I cori da stadio che inneggiano il suo nome non mancano, il pubblico lo acclama come un vero e proprio “re”.

Milano consacra Nino D’Angelo

Smoking bianco, come bianchi sono i capelli di chi ha una carriera alle spalle di tutto rispetto, e che in una sera di dicembre ha trasformato un concerto in un unico abbraccio con i suoi fan. Le canzoni ci sono tutte, ben 42 brani eseguiti uno dietro l’altro senza mai fermarsi. Le interazioni con il Nino D’Angelo giovane, le immagini dei suoi film e le locandine dei brani. Tutto è curato nei minimi dettagli, come il suo amato pianoforte bianco che appare ogni tanto al centro della scenografia quando il brano lo richiede.

Quello davanti ai nostri occhi è un Nino D’Angelo emozionato dall’affetto del suo stesso pubblico, quasi come se non credesse di aver lasciato un segno indelebile nella musica partenopea e non solo. Nino D’Angelo è un cantautore amatissimo, ancora oggi e non solo a Napoli o al Sud Italia. L’artista arrivato dal nulla e diventato il “re” di una cultura musicale che attraversa i confini nazionali. Nino D’Angelo oggi può dire: “Ce l’ho fatta!”.