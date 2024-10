Dopo lo straordinario successo di “Fiori sopra l’inferno”, da lunedì 28 ottobre arriva su Raiuno “Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia“, tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti. Nei panni di Teresa Battaglia ritroveremo Elena Sofia Ricci. In questa nuova stagione, Teresa si troverà ad indagare sull’uccisione della giovane poliziotta Marta Trevisan.

Intervista a Elena Sofia Ricci, protagonista di “Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia”

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Elena Sofia Ricci. In merito al suo personaggio, ha dichiarato: “Teresa è una donna corazzata, una donna che ha sviluppato un’armatura per difendersi e che la rende aggressiva, sgradevole, ruvida ma vera ma ci sono delle parti di sé che lei non vuole che vengano fuori. Si è spogliata con se stessa ma non con chi le sta accanto che non ha compreso la sua sofferenza”.

Nel frattempo, nella sua vita farà capolino Albert Lona con il quale ha un passato in sospeso: “I due hanno qualcosa di pregresso, si ritrovano dopo un po’ di anni, evidentemente c’è della ruggine e ovviamente per capire cosa c’è in sospeso dovrete seguire la serie”.

La prima stagione della serie ha riscosso degli ottimi ascolti. Elena Sofia Ricci ha commentato così questo successo: “Il successo della prima serie non se lo aspettava nessuno. Quando abbiamo visto gli ascolti il giorno dopo che era andata in onda la prima puntata non credevamo a questo miracolo che era successo e che è proseguito fino all’ultima puntata. Abbiamo fatto oltre il 25% e per una serie in cui c’è una protagonista avanti con gli anni, sola, senza storie d’amore, ruvida, antipatica, malata, con dei crime nerissimi, una malattia come l’Alzheimer è davvero qualcosa di particolare, mai accaduto prima. I romanzi della Tuti hanno avuto un successo incredibile in vari Paesi del mondo oltre che in Italia e il segreto sta proprio nel modo in cui è stata descritta questa donna. Le caratteristiche negative ce l’hanno fatta amare attirando anche una certa simpatia nei suoi confronti. E’ una donna vera e c’è qualcosa che sta venendo a mancare nella nostra epoca ed è proprio la verità”.

Tra le qualità che Elena ha invidiato a Teresa c’è proprio la sua capacità di essere franca, schietta: “In questo sono stata negata nella mia vita anche se sto cominciando ad imparare qualcosa”. Nonostante Elena Sofia Ricci abbia una carriera alle spalle, con ruoli non solo in tv ma anche al cinema e in teatro sembra ormai che il pubblico la riconosca solo per Suor Angela in “Che Dio ci aiuti” o per Lucia nei Cesaroni. Elena però non ci sta e sbotta: “Non penso che la mia carriera sia stata segnata da questi due personaggi ma da tutti quelli che ho avuto la fortuna di interpretare. Vogliamo lasciare fuori i film che ho fatto con Sorrentino, Ozpetek o i grandi film per la televisione come Montalcini, Falcone, Caravaggio, Caro Maestro? Sono stata fortunatissima perché ho fatto tantissimi personaggi di finzione nella lunga serialità e di cinema o di cinema per la tv raccontando personaggi veri clamorosi. Ovviamente con determinati personaggi ho riempito i teatri portando i ragazzi a vedere Shakespeare, Pirandello. Non posso privilegiare solo due personaggi su tutti, è contro la mia religione”.