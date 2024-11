Durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Tra i momenti più importanti della serata andata in onda sabato 2 novembre 2024 c’è il caso che riguarda il ritro di Nina Zilli e del suo ballerino Pasquale La Rocca.

Nina Zilli si ritira da Ballando con le stelle 2024

Nina Zilli durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 2 novembre 2024 in diretta su Rai 1, ha ufficializzato la decisione di ritirarsi dal programma. Una necessità dettata dal bisogno della cantante di concedersi un periodo di riposo per poter recuperare la forma fisica.

Prima di lasciare il centro della pista da ballo, però, Nina Zilli, emozionatissima, ha voluto ringrazio Pasquale La Rocca nel quale ha trovato un amico oltre che un compagno d’avventura durante questo periodo trascorso a Ballando con le Stelle.

Come sta Nina Zilli

Nina Zilli a causa di un infortunio è costretta ad abbandonare il programma e di conseguenza la gara di ballo. La situazione si è aggravata dopo che sono state riscontrate dai medici diverse costole rotte oltre che un problema al piede.

Pasquale La Rocca è considerato a Ballando con le Stelle il ballerino dei record che è riuscito a vincere 3 edizioni su 3. Già la scorsa settimana i due avevano annunciato che sarebbero stati costretti a lasciare il talent show.

Ballando con le stelle 2024 Nina Zilli e Pasquale La Rocca tenteranno nel ripescaggio

Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno già annunciato che tenteranno di rientrare in gioco il 30 novembre prossimo. In occasione del ripescaggio. Selvaggia Lucarelli interviene mettendo in guardia la cantante: “Dovrai stare attenta: Pasquale si inventerà una coreografia impossibile pur di tornare in gioco”.