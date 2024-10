Sono lacrime di dolore quelle versate da Nina Zilli nella puntata andata in onda sabato scorso a Ballando con le stelle. Al dancing-show di Milly Carlucci, al termine della nuova esibizione per la gara di ballo dei vip, la cantante di “Per sempre” annuncia la sofferta scelta di un amaro “addio”. E il motivo è presto detto. Per effetto di un infortunio, la cantante si vedrebbe fortemente limitata nel movimento fisico e, quindi, costretta al ritiro annunciato. Ma, al di là del bollettino di un consulto medico, che la esorterebbe al riposo forzato non si fa attendere l’intervento di chi chiede alla concorrente di restare in gioco.

Nina Zilli in balia di una scelta sofferta: lacrime di dolore, a Ballando con le stelle

Nel corso della puntata di sabato 26 ottobre 2024, al termine dell’ultima esibizione a Ballando con le stelle, è una commossa e commovente Nina Zilli, a rivelare le ragioni del ritiro. “Non so come dirlo senza che mi faccia male – esordisce nella comunicazione, anche in nome e per conto di Pasquale La Rocca.

“Ci dobbiamo ritirare perché non posso ballare”. Una scelta sofferta quella della cantante, che però viene prontamente osteggiata. A dirsi contraria al preannunciato ritiro, oltre ai suoi fan, è parte della produzione facente capo alla conduttrice Milly Carlucci insieme alla giuria del dancing-show. Dal suo canto, Selvaggia Lucarelli dichiara di avere la soluzione per “il caso Nina Zilli”, provando a esorcizzare la triste uscita di scena della cantante: “Ballo io con Pasquale La Rocca, al posto tuo!”, esclama la giudice.

Il bollettino medico è “amaro” per la concorrente

“Non posso più continuare”, accenna un sorriso tra le lacrime, Nina, che così anticiperebbe il suo “addio” a Ballando con le stelle dopo il passo a due sulle note di Someone Like You. Il partner di ballo, Pasquale La Rocca, intanto la supporta a gran voce, preoccupandosi della sua salute psicofisica: “Non voglio aggravare la sua situazione”.

A spingere la concorrente alla scelta del ritiro è il bollettino di una visita medica effettuata dopo l’infortunio, che le ha provocato una frattura alle costole e un edema. Secondo il parere del medico, per la totale guarigione la Zilli è tenuta all’osservanza del riposo forzato dall’attività fisica, per almeno due settimane.

L’alternativa al ritiro

Alberto Matano propone la sua idea alternativa al ritiro. Ossia che Nina Zilli resti a ballare secondo le sue possibilità: “Non sono d’accordo, noi siamo qui per regalare emozioni e spettacolo. È vero che stasera ha fatto pochi passi. Ma a noi è arrivata una grande emozione- sentenzia quindi l’altro giudice, in replica alla triste decisione-. Hai messo a disposizione la tua arte con la tua musica. Attendiamo il voto della giuria e del pubblico”.

Non è, quindi, ancora detta l’ultima parola, per il caso di Nina Zilli. Quale sarà la scelta definitiva della concorrente, a Ballando con le stelle?

Attendiamo sviluppi della situazione.