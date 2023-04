La finale del Gf Vip 7 si avvicina ed è utile analizzare il percorso dei finalisti e delle finaliste di quest’edizione complicata. Sei mesi di emozioni positive e negative, liti, pianti, amori e frequentazioni più o meno importanti. Alfonso Signorini e l’intera produzione Endemol hanno portato a termine tra alti e bassi un’edizione marchiata dalla vicenda Bellavia e ridimensionata dall’intervento, in extremis, di Pier Silvio Berlusconi. La seconda finalista ad essere analizzata, da SuperGuida Tv, è Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon: i pro e i contro del percorso al Gf Vip 7

Nikita Pelizon è entrata al Gf Vip 7 a Settembre sulla scia del programma Pechino Express e sin dall’inizio, l’atteggiamento mostrato non ha coinciso con quello volitivo e competitivo visto in quell’esperienza. Infatti, Nikita Pelizon si mostra delicata e pacata. Qualità che con il passare dei mesi ha mantenuto nonostante le abbiano gettato tranelli e offese, in alcuni momenti gratuite.

I primi mesi del Gf Vip 7 sono per Nikita Pelizon i più tranquilli. Fuori dalle dinamiche litigiose e amorose ma presente nel coltivare le amicizie con Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. I dubbi sulla sua spontaneità hanno portato a chiederle del perchè mostrasse un sorriso all’apparenza forzato e da quel momento, si è raccontata la sua vita.

L’arrivo di nuovi concorrenti, in particolare l’entrata di Luca Onestini, ha scombussolato il suo percorso. Pian piano è nata un’intesa tra i due che per l’influencer bolognese era amicizia e per Nikita Pelizon una vera e propria infatuazione. Il rapporto tra i due si è interrotto in malo modo e di conseguenza, i giudizi e gli schieramenti in merito alla questione hanno creato un clima di gelo verso la triestina che ha sempre mantenuto la lucidità e non ha mai perso l’autocontrollo.

Alcuni scivoloni, bisogna essere onesti, sono stati fatti anche da Nikita Pelizon. Ricordiamo le parole non carine verso Antonella Fiordelisi, quando ancora non avevano approfondito la loro conoscenza, sull’aumento del peso ma anche le illazioni su Sarah Altobello o Edoardo Donnamaria e il toccare determinati argomenti con Micol Incorvaia seppur ci fosse un’argomentazione più ampia dietro.

I pro sono riconducibili alla pacatezza, alla resilienza e alla fermezza delle sue posizioni. Tra le sue doti artistiche, utili nel mondo dello spettacolo, ci sono la telegenia, il canto, il ballo e il saper adoperare un linguaggio corretto a seconda delle occasioni: dal divertimento più puro al più serio.

I contro per Nikita Pelizon sono legati all’odio degli haters che, nel corso degli ultimi mesi, si sono affezionati agli altri finalisti ma anche al non aver dato modo al programma stesso di utilizzarla in dinamiche forzate. Poi, che il suo modo di essere peace & love non piaccia è legittimo.

Nikita Pelizon: familiari, amici e social

Dentro la casa di Cinecittà, Nikita Pelizon ha raccontato del suo difficile rapporto con la madre ma quest’avventura televisiva ha portato un cambiamento. Infatti, durante la permanenza al Gf Vip 7, Nikita ha più volte ricevuto un segnale da parte della famiglia che l’ha sempre sostenuta attuando anche delle azioni legali verso alcuni concorrenti.

A gestire il carico di questi sei mesi, complicati, c’è stato il sostegno perenne del suo fandom #nikiters e dell’amica Giulia Logozzo ma anche l’esporsi in casa e non di Matteo Diamante e Antonella Fiordelisi che, da Capodanno in poi, ha instaurato con la Pelizon un’amicizia sincera.