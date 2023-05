Colpo di scena all’Isola dei Famosi: Nikita Pelizon e Aldo Montano sbarcheranno sulle spiagge dell’Honduras. I due vip, faranno una sorpresa ai naufraghi e saranno presenti nel corso della prossima puntata di lunedì sera 22 maggio 2023. Scopriamo insieme cosa sappiamo del loro arrivo nel reality show.

Isola dei Famosi, Nikita e Aldo Montano sbarcano in Honduras

Come accaduto nelle precedenti puntate quando in Honduras è arrivata Asia Argento, ora sarà la volta di due volti noti del mondo dei reality fare compagnia ai vip. L’annuncio è arrivato dalle pagine social dell’Isola dei Famosi che svelano come Nikita Pelizon e Aldo Montano siano in viaggio verso l’Honduras.

Nikita Pelizon è molto amica di Helena Prestes. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, probabilmente andrà all’Isola per appoggiare la sua compagna di avventura di ‘Pechino Express’. Le due infatti formavano la coppia “Italia-Brasile” e già in quel reality aveva destato antipatia negli altri concorrenti.

“Lunedì una grandissima sorpresa per Helena: Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras!”.

🥁🥁🥁 Lunedì una grandissima sorpresa per Helena: Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras! 💘💘💘 #Isola pic.twitter.com/8XSDHskwX3 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

Aldo Montano invece ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, esperienza condivisa con Nathaly Caldonazzo. La sorpresa quindi potrebbe essere rivolta a lei.

“Lunedì sarà una puntata scoppiettante! Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi!”.

Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi! #Isola pic.twitter.com/5Almt2fohU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2023

Nikita Pelizon e Aldo Montano non dovrebbero essere nuovi concorrenti. Gli account ufficiali dell’Isola dei Famosi infatti parlano solo di ‘sorpresa’ per i naufraghi.

I concorrenti ancora in gara tra ritirati ed eliminati

Ad un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi, i concorrenti sono attualmente divisi in due tribù: gli hombres e le chicas. Tanti si sono dovuti ritirare per problemi di salute (Marco Predolin, Claudia Motta, Fiore Argento, Simone Antolini, seguito a ruota dalla sua dolce metà Alessandro Cecchi Paone). Due soli sono stati gli eliminati che si trovano sulla spiaggia di Sant’Elena (Gianmaria Sainato e Christopher Leoni). Mentre Nathaly Caldonazzo è rientrata in gioco.