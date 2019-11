Le sue ultime dichiarazioni rilasciate alla trasmissione “Tv Talk” hanno fatto rumore. Stiamo parlando di Nicolò Scalfi, campione assoluto del game show condotto da Gerry Scotti “Caduta Libera“. Il giovane bresciano aveva dichiarato “la mia storia con questa mia ex fidanzata è stata anche sfruttata per visibilità del programma“. Una notizia che in poche ore è rimbalzata sul web e che ha suscitato numerose polemiche. In questa intervista rilasciata in esclusiva alla redazione di SuperGuida Tv, Nicolò ha però voluto chiarire la sua posizione riguardo a ciò, parlandoci anche di una sua possibile partecipazione a “Pechino Express“.

Intervista esclusiva a Nicolò Scalfi, campionissimo del game show di Canale 5 – Caduta Libera

Abbiamo fatto una chiacchierata con Nicolò Scalfi, il campionissimo di Caduta Libera che ci ha raccontato del suo rapporto con Gerry Scotti, di come le sue dichiarazioni fossero state travisate dai media, e della sua possibile partecipazione ad un reality show. Di seguito la nostra intervista in esclusiva.

Nicolò, alla tua partecipazione al Torneo dei Campioni sono seguite numerose polemiche. Come le hai vissute? Qual è stata la critica che ti ha ferito di più?

Non ho letto molto i commenti sui social. Sono stato felice di vincere il Torneo dei Campioni e ancora una volta mi sono trovato bene. Devo dire che non ho assolutamente un brutto ricordo di questa ulteriore esperienza.

C’è chi ha insinuato che ci fossero stati favoritismi nei tuoi confronti da parte dello stesso conduttore Gerry Scotti.

Sono voci che giravano dalla prima puntata e non hanno riguardato solo me ma anche gli altri campioni che hanno partecipato al torneo. Non sono una persona che fa tanta attenzione a quello che viene scritto sul web o sui giornali. Sono fiero del mio percorso.

Immagino che con il tempo tu abbia instaurato un rapporto speciale con Gerry. Ti ha mai dato qualche consiglio?

Il consiglio più importante che mi ha dato è stato quello di essere me stesso rimanendo con i piedi per terra. Ho un rapporto molto bello con Gerry e ci siamo trovati bene entrambi.

Parlando della tua ex Valeria Filippetti, hai dichiarato che la vostra storia, nata dietro le quinte del programma, sia stata sfruttata per visibilità del programma. Cosa te lo ha fatto pensare?

Non mi sono espresso bene e questo ha creato un po’ di malintesi. Intendevo dire che all’interno del programma ci sono stati molti momenti in cui la nostra storia è stata protagonista pur essendo nata fuori dal contesto del programma. Non ho mai smentito la relazione perché era vera. Tengo a precisare che non c’è mai stato uno sfruttamento della storia ai fini di visibilità del programma e anzi mi dispiace se il mio messaggio sia stato frainteso.

In che rapporti sei rimasto con Valeria?

Siamo rimasti amici. Con la distanza è impossibile vedersi però appena capita ci sentiamo.

Ora sei single o il tuo cuore è occupato?

Si sta muovendo qualcosa anche se preferisco non parlarne troppo.

Hai dichiarato che ti piacerebbe partecipare alla trasmissione de “L’isola dei famosi”. Dal punto di vista dell’esperienza televisiva quale riscontro pensi di ottenere?

Non ho espressamente detto che mi sarebbe piaciuto partecipare. Considerando però che sul web circolavano queste voci ad una domanda specifica riguardo i reality a cui mi sarebbe piaciuto partecipare ho fatto due nomi: “L’isola dei famosi” e “Pechino Express“. Mi alletta l’idea di mettermi in sfida con me stesso e di scoprire posti nuovi e particolari. “Pechino Express” l’ho sempre seguito come programma e credo che attraverso un’esperienza di questo tipo io possa farmi conoscere meglio al pubblico.

A proposito di “Pechino Express” con chi vorresti condividere questa esperienza?

Ne ho parlato finora con Christian Fregoni, anche lui concorrente di “Caduta Libera”, e con un ragazzo che ha partecipato a “Masterchef”. Quest’ultimo era stato già contattato dalla produzione del programma alcuni anni fa ma aveva dovuto rinunciare per altri impegni. Mi ha chiesto se ero interessato a partecipare anche se al momento dovrò valutare.

In famiglia sarebbero d’accordo o avresti paura di ricevere qualche dissenso?

Penso che non sarebbero d’accordo, soprattutto mio padre. Quella del reality è però un’esperienza che vorrei fare. Pur se fossi condizionato, la scelta poi sarebbe la mia. Sai, il reality è sempre visto in modo diverso rispetto ad un game show. La mia prospettiva da ragazzo di 20 anni è sicuramente diversa da quella dei miei nonni e dei miei genitori.

Ami anche cantare e scrivere testi. Hai mai pensato di partecipare ad un talent?

Ho sempre coltivato la passione per la musica ma dubito di avere delle qualità tali da espormi così tanto sino ad arrivare a partecipare ad un talent. Se proprio devo tentare preferirei saggiare prima il riscontro del pubblico sui social in modo da capire cosa ne pensa. Il mio obiettivo al momento però non è quello di diventare un cantante.

In che modo ti ha cambiato la popolarità?

Per me che fino a qualche tempo fa ero un anonimo ragazzo universitario, fa piacere ricevere attenzioni. Molti mi fermano per strada per farmi complimenti o semplicemente per scattarsi dei selfie. Per il resto la mia vita non è cambiata a parte qualche soldo in più che fa sempre comodo.

Cosa farai con i soldi vinti?

Li userò al momento per pagarmi gli studi all’università e per togliermi qualche “sfizio”. Vorrei comprarmi la macchina nuova.

Cosa ti auguri per il futuro?

Mi auguro di trovare la mia strada perché non ho mai avuto le idee chiare. Dopo questa esperienza televisiva non mi si sono schiarite. Per quanto la mia vita sia migliorata sto cercando di capire cosa potrà rendermi felice in futuro.

Noi ci auguriamo che Nicolò possa trovare la sua strada e nel frattempo lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. In bocca al lupo.

@Riproduzione riservata