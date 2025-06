“Un’ora di follia” è il nuovo singolo di Nicolò Filippucci, rivelazione disarmante di Amici24, tra i volti più amati di questa edizione, che ha conquistato pubblico e critica con la sua voce profonda e una scrittura sincera. Il brano (per Not Your Sound/Ada Music Italy/Warner Music Italy) ha anticipato l’omonimo EP “Un’ora di follia”, primo progetto dell’artista. Il singolo è la fotografia di una relazione ai margini, fatta di silenzi taglienti, sguardi caleidoscopici e corse contromano sui guardrail. Il brano si apre con una scrittura carica di tensione emotiva, attraversata da immagini nette e significative, dove il quotidiano si intreccia a riferimenti pop e frammenti autobiografici. Noi di SuperGuida tv lo abbiamo intervistato, ecco cosa ci ha raccontato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Nicolò Filippucci, intervista alla rivelazione di Amici 24

Nicolò benvenuto a SuperGuidaTV, siamo qui per parlare del tuo primo EP “Un’ora di follia”. Cosa rappresenta per te questa ora di follia? È una metafora di qualcosa che hai vissuto realmente?

In realtà è un po’ una mia ricerca, nel senso che comunque aspiro anche a dare spazio nella mia vita a un po’ di follia, di sana follia, però secondo me ci vuole sempre anche perché sono un ragazzo molto razionale io, e quindi penso tanto prima di agire e secondo me a volte anche un po’ agire d’istinto quindi dare spazio un po’ anche a questa follia serva nella vita secondo me, quindi vuole rappresentare un po’ questo.

Nei testi mescoli pop-cultura, autobiografia e dolore emotivo, ecco quanto è difficile mettere a nudo certe fragilità e quanto invece ti fa sentire più libero?

Sicuramente è difficile, anche per questo c’è tanto lavoro dietro. Anche per una semplice frase, per far sì che sia comunque autentica, sicuramente è come dicevo prima, c’è un lavoro dietro anche emotivo, però per me la musica è un mezzo per liberarsi, una ricerca di una libertà personale quindi sicuramente voler esprimere, esprimersi anche nella musica per quello che si è, comunque esprimersi a pieno libera sicuramente parecchio.

Che viaggio è questo EP? Sono sei brani, sei tappe emotive, c’è un filo rosso che le tiene tutte insieme?

Questo EP secondo me rappresenta un po’ quello che è stato il mio inizio, comunque di una carriera nel mondo della musica, spero che sia longeva. È un racconto di quello che ero, di quello che sono e di quello che sarò, secondo me perché racconta proprio una crescita personale sia come artista che come essere umano e anche un po’ un auspicio, musica nuova, un filone magari anche musicale nuovo e appunto una ricerca personale.

Senti parlando di un brano, Cuore Bucato, ha superato 1,4 milioni di streaming, secondo te cosa ha toccato nel pubblico questa canzone, questo brano?

Penso che questa canzone sia autentica, e che abbia toccato molto le persone perché è il racconto anche di un dolore, di un qualcosa che è finito, che tutti noi abbiamo passato e la cosa che la contraddistingue è appunto che è un qualcosa di reale, cioè è un qualcosa di autentico, racconta quello che è effettivamente la storia.

Senti tu vieni da amici e il pubblico ti ha amato fin da subito, che esperienza è stata e c’è un consiglio che Maria De Filippi ti ha dato, che porti con te?

E’ stata sicuramente un’esperienza bellissima, lunga, ho imparato tantissime cose, sono cresciuto tanto come persona ma anche come artista e ho imparato tante tante cose ma non solo dai ragazzi, dai professori, dai vocal coach ma da tutte le persone che lavorano nel programma, ho imparato veramente tanto, sono cresciuto tanto e Maria mi ha aiutato tanto, nel senso che comunque mi ha fatto rendere conto anche di cose che magari non notavo, comunque tendevo a non notare, mi ha fatto crescere tanto principalmente come persona, una cosa che ho sempre apprezzato è la sua sincerità, che secondo me è quella che poi fa crescere una persona, fa sì che una persona tende a migliorarsi.

La tua uscita ha suscitato anche non poche polemiche, il chiarimento social con Amadeus credo che ci sia stato, tu hai risposto a un suo commento, ecco quanto ti è dispiaciuto tutto quello che c’è stato dopo e soprattutto ecco poi se oppure ti ha fatto sorridere il tutto?

Sicuramente ero dispiaciuto ma più che altro perché non si è diciamo chiuso poi il cerchio nel suo completo, dalla prima puntata mancava l’ultima puntata diciamo, quindi quella è stata la cosa che mi è dispiaciuta maggiormente, poi diciamo che con Amadeus comunque l’ho ringraziato per tutto quello che comunque ha fatto e per tutti anche i consigli che mi ha dato e ci ha dato, perché comunque per me è una persona di riferimento anche nel mondo della musica e sono grato di aver avuto la possibilità di incontrarlo, anche di conoscerlo comunque in puntata e di ricevere dei consigli e di questa cosa appunto l’ho ringraziato perché penso che mi abbia aiutato tanto anche a crescere.

Senti hai stretto amicizie all’interno del programma, c’è qualche amicizia in particolare che porterai avanti?

Ho stretto con tante persone, anche perché abbiamo abbiamo vissuto tanto tempo insieme nella stessa casa, io spero di portare avanti tutte le amicizie perché la cosa bella è anche il fatto che comunque noi ci sentiamo anche magari questi giorni che siamo usciti dalla casetta, continuiamo a sentirci e questa è una cosa molto bella perché significa che abbiamo creato qualcosa di vero, di autentico, di bello e poi ovviamente sì, ho legato tanto con Pietro, ho sempre detto che Pietro per me è proprio come un fratello, ho legato tanto con Chiara, con Jacopo, con Francesca, con Daniele, Alessio, con veramente tante persone e quindi è bello appunto come dicevo prima anche il fatto che continuiamo a sentirci e a vederci.

Senti il palco di Sanremo ci speri, te lo immagini, come te lo immagini, come ci vuoi arrivare?

Ancora non ho pensato a Sanremo. Sicuramente è un palco molto importante, bello ed è un obiettivo di un artista e quindi spero prima o poi di andarci, non so quando e se ci andrò però sarebbe un bellissimo dico traguardo ma non penso che Sanremo comunque sia un traguardo ma è un punto di passaggio importante e quindi spero magari che prima o poi accada perché no.

Senti il rapporto con i fan, c’è stato un messaggio che ti è arrivato da un fan che ti è rimasto nel cuore oppure che ti ha colpito particolarmente?

Ho ricevuto tanti messaggi, mi rimane tanto il fatto che l’affetto di queste persone, il calore di queste persone, e anche quando mi dicono che la mia musica li ha aiutati molto anche proprio nella loro vita, questa è una cosa che mi rimane sempre impressa, è una cosa molto bella per niente scontata quindi sicuramente ognuno di loro quando vedo un messaggio, quando incontro magari in uno store, un firmacopie mi dà un qualcosa che riempie un po’ un pezzettino del cuore, adesso non voglio andare a sfociare in cose romantiche o filosofiche però è vero, quindi è bellissimo.

Senti se potessi collaborare con un artista italiano o internazionale chi sceglieresti?

I miei idoli purtroppo alcuni non ci sono più e allora in Italia mi farebbe molto piacere, con Tiziano Ferro, Giorgia, Mengoni, Elisa, questi grandi artisti con cui sono cresciuto. Mi farebbe piacere anche duettare con Olly, lo stimo molto, mi piace tanto, mentre a livello internazionale tipo un mio idolo è Stevie Wonder, mi piace molto anche Ed Sheeran, anche mi piace tanto, beh ci sono tantissime voci internazionali, poi ascolto tanta musica inglese comunque internazionale, non saprei dirti un nome solo sinceramente.

Senti un titolo come un’ora di follia appunto lascia aperta la porta a nuove storie da raccontare, hai già nuove idee in testa per il futuro?

Sicuramente ho l’intenzione di portare tanta nuova musica, voglio parlare di tante cose nuove, anche tante mie cose nuove, raccontarmi per quello che sono quindi non vedo l’ora di far uscire nuove cose e sarà uno dei miei obiettivi adesso uscito comunque dalla scuola di Amici, scrivere tante cose nuove e portare tanta nuova musica.