E’ uno dei volti più amati dalle nuove generazioni. Prima l’esordio con il personaggio di Chiattillo nella serie “Mare Fuori”, poi il grande successo con “Un professore”, Nicolas Maupas sta giocando bene le sue carte. Piace alle mamme, alle ragazze, alle nonne, tutti impazziscono per lui. Fuori da Viale Mazzini il giorno della presentazione alla stampa della serie “Marconi- L’uomo che ha connesso il mondo” ad attenderlo c’erano tantissime fan. Chi chiedeva un autografo, chi uno scatto da conservare nel cellulare, Maupas si è mostrato disponibile con tutti. Nella nuova miniserie dedicata alla figura del grande inventore, Maupas interpreta Gugliemo Marconi da giovane. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva.

Intervista a Nicolas Maupas

Ecco cosa ci ha rivelato su questo grande uomo: “E’ stata una novità per me. Per la prima volta ho avuto modo di lavorare su un personaggio storico. Mi sono documentato sui libri di testo. Il personaggio di Marconi è molto interessante perché grazie a lui è nato il telefonino. Oggi la comunicazione a distanza sembra qualcosa di scontato ma prima non lo era”.

Abbiamo chiesto a Nicolas quale sia il suo rapporto con i social: “Il progresso in sé ha anche dei lati oscuri. Ogni epoca ha i suoi ostacoli. Riguardo i social non sono un fruitore abituale. E’ un rapporto sano. Ho sempre cercato di limitarne l’uso per dare priorità ad altri aspetti della mia vita”.

Nicolas Maupas era presente alla serata di premiazione dei David di Donatello. Una serata importante alla quale partecipano anche importanti registi. Pertanto non potevamo esimerci dal chiedergli con quale regista gli piacerebbe lavorare in futuro. L’attore ha risposto: “Con tutti quelli che erano presenti in sala, nessuno escluso”.

Sul bilancio della sua carriera ha dichiarato: “Sono ancora agli inizi e pertanto qualche errore potrà capitare. Sono contento del percorso fatto finora e delle opportunità che ho avuto”.