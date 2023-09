Tutto pronto per la nuova stagione di 100% Italia, il game show italiano condotto da Nicola Savino su Tv8. La data di messa in onda, quando seguirlo in tv e come partecipare.

100% Italia su Tv8 con Nicola Savino: gli appuntamenti in tv

Da lunedì 4 settembre 2023 torna l’appuntamento con “100% Italia“, il game show dell’access prime time di TV8. Il programma, prodotto da Banijay Italia, è presentato anche quest’anno da Nicola Savino che ha annunciato anche una serie di interessanti novità. Il game show andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 su Tv8 e, come è successo per lo scorso anno, vede due coppie di concorrenti mettersi alla prova indovinando i gusti degli italiani, rappresentati da un panel di 100 persone.

Per la seconda edizione sono tante le novità in arrivo: dal gioco finale “Se ti dico” e il gioco “Uno per cento” che vedrà le coppie di concorrente sfidarsi in due sondaggi con tre opzioni di risposta. Per vincere dovranno evitare la risposta con l’1%. Proprio Savino in merito ai nuovi giochi ha anticipato da TvBlog: “ci sarà un controcampo niente male e un nuovo tavolo dove faremo il gioco finale. Il gioco finale è un gioco sui pensieri associativi dal titolo “Se ti dico…”. Se ti dico prato, cosa ti viene in mente? Calcio, ad esempio. Abbiamo cambiato il gioco rispetto all’anno scorso perché questo ci sembra molto più accattivante“.

100% Italia di Nicola Savino: come partecipare

La seconda edizione di 100% Italia di Nicola Savino al via su Tv8. Tante le novità in arrivo per i concorrenti, ma anche per i telespettatori pronti a giocare da casa alla scoperta dei gusti degli italiani. Per chi volesse partecipare al programma sono aperti i casting. Iscriviti come concorrente al nuovo game show di TV8 condotto da Nicola Savino, dove due coppie di giocatori cercano di indovinare i gusti e il pensiero degli italiani” – si legge sul sito ufficiale del game show italiano.

Importante: l’iscrizione ai casting è riservata solo alle persone maggiorenni.

L’appuntamento con 100% Italia 2023-2024 è dal lunedì al venerdì dalle ore 20.30 nell’access prime time di TV8.