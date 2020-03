Nicola Porro è risultato positivo al test del CoronaVirus. Per questo motivo il programma Quarta Repubblica, previsto in onda questa sera, lunedì 9 marzo 2020, non andrà in onda. Al suo posto i telespettatori potranno guardare comunque un approfondimento sui temi di maggiore attualità condotto da Barbara Palombelli. Dopo Le Iene, Quarta Repubblica è il secondo programma Mediaset che salta in questo periodo per colpa del CoronaVirus.

Quarta Repubblica non va in onda stasera: il comunicato ufficiale

Cosa si legge nel comunicato ufficiale Mediaset? Ebbene: “Il conduttore del programma di Retequattro “Quarta Repubblica” è risultato oggi positivo al test Coronavirus. Mediaset ha sospeso il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti della redazione a restare in isolamento domiciliare. Pertanto, a cominciare dalla puntata prevista questa sera, il programma non andrà in onda in attesa degli sviluppi della situazione“.

Così come accaduto per Le Iene, dopo il riscontro positivo di uno del team di lavoro del programma, la trasmissione Mediaset è stata sospesa e tutti sono stati invitati a rimanere a casa in quarantena.

Il noto giornalista e conduttore, però, per tranquillizzare i telespettatori e i fan si collegherà con lo speciale di Stasera Italia di Barbara Palombelli. Il programma si prolungherà e coprirà tutta la prima serata lasciata vuota da Porro.

Il pubblico di Rete 4 potrà quindi continuare ad essere aggiornato sull’attualità grazie alla trasmissione in cui si alternano la Gentili e la Palombelli.

Cambi di programmazione: palinsesti in continua evoluzione

Vista la grande emergenza sanitaria, vista la particolare situazione in cui si trova l’Italia ora, molti programmi televisivi che il pubblico è abituato a vedere potranno subire variazioni.

Come molti hanno già potuto vedere, ad esempio, Simona Ventura e Camila Raznovich hanno condotto le loro rispettive trasmissioni in onda su Rai 2 e Rai 3 direttamente in collegamento esterno perché rimaste bloccate in altre città rispetto a quelle dove andava in onda il loro programma.

Altri programmi, invece, sono saltati per lasciar spazio all’informazione ed altri, come quelli sopra citati, sono stati cancellati per precauzione nell’interesse di tutto il gruppo di lavoro coinvolto negli studi televisivi e delle loro famiglie.

E’ notizia delle ultime ore, infine, che Bruno Vespa sia risultato negativo al test per il CoronaVirus. Il conduttore di Porta a Porta si è sottoposto al tampone dopo aver appreso che, Zingaretti, da lui intervistato lo scorso 4 marzo 2020, era risultato positivo. Sui social in molti avevano espresso la loro preoccupazione per i tecnici della trasmissione, ma anche per gli altri ospiti che, successivamente, avevano frequentato lo stesso studio e le stesse persone.