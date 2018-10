Niagara con Licia Colo: anticipazioni puntata 1 ottobre 2018

Secondo appuntamento con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”, il nuovo programma di Licia Colò: ecco le anticipazioni di lunedì 1 ottobre

Torna su Rai2 “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“, il programma documentaristico e di informazione condotto in prima serata da Licia Colò. Scopriamo le anticipazioni e il tema della nuova puntata.

Niagara – Quando la natura fa spettacolo: anticipazioni 1 ottobre

Lunedì 1 ottobre 2018 alle ore 21.20 andrà in onda il secondo appuntamento con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo“, il programma condotto da Licia Colò che pone al centro il rapporto tra l’uomo e la natura. Questa settimana il tema di puntata è “L’equilibrio possibile“.

Stando a quanto affermato dagli scienziati, si sarebbero abbondantemente consumati i limiti del pianeta. Oramai si consuma molto di più di quanto la Terra possa offrire. Numeri che fanno preoccupare di cui si occuperà anche il programma di Licia Colò.

Durante la puntata, infatti, si cercherà di capire cosa sia realmente accaduto e cosa si possa fare per cercare di ristabilire un equilibrio.

Per questo motivo Licia ha raggiunto i luoghi più emozionanti e spettacolari d’Italia e del mondo. Si tratta di posti magici, unici, dei veri e propri tesori, salvati dall’uomo, ma che oggi si rischia di perdere.

Niagara – Quando la natura fa spettacolo: seconda puntata

Durante la puntata Licia Colò porterà i telespettatori alla scoperta de i laghi Plitvice, luogo unico e magico in Croazia, messo in pericolo a causa della guerra nei Balcani. Spazio poi al canyon Rio Sass, in Trentino, in passato utilizzato come discarica dei rifiuti, per fortuna oggi tornato al suo antico splendore.

Il viaggio poi continua alla laguna di Venezia, uno spettacolo naturalistico senza eguali nel mondo ma che rischia di essere perduto per sempre a causa dell’innalzamento del mare. Da Venezia a il Gennargentu, in Sardegna, dove la conduttrice è pronta a racconta una storia antica quanto l’uomo.

Licia Colò accompagnerà il telespettatore in un viaggio unico, negli spettacoli della natura che ancora riescono a emozionare e far sognare.

Niagara – Quando la natura fa spettacolo è un’idea di Licia Colò e Vincenzo Arnone, scritto con Davide Fiorani, Tommaso Franchini, Nicola Sisto, con la collaborazione di Pier Paolo Cattedra. Produttore esecutivo Manuela Madonna, regia di Filippo De Masi e Davide Vavalà.