Inizia l’autunno e il mese di Ottobre 2026 di Netflix si prepara a essere ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.
Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Ottobre 2026
Uno dei titoli più attesi del mese di Ottobre su Netflix è la seconda stagione di ‘Maschi veri‘ disponibile dal 7 ottobre. La serie vede nel cast quattro amici: Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti rispettivamente nei ruoli di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi. Accanto a loro ci sono alcune new entry come Carolina Crescentini (Simona), Silvia D’Amico (Paola), Alessio Boni (Giordano), Giancarlo
Commare (Augusto) e Ilenia Pastorelli (Tecla).
Tra i film arriva, il 9 ottobre, ‘Animals‘ thriller diretto e interpretato da Ben Affleck, con Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun. Mentre ‘Noi, un po’ meglio‘, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e disponibile su Netflix dal 29 ottobre, vede nel cast Elio Germano e Maria Chiara Giannetta.
Venerdì 2 ottobre alle ore 20.00 invece, arriva l’ultimo episodio di ‘Physical Italia: da 100 a 1‘. Su 100 concorrenti ne resterà solo uno che entrerà nella “Sala dei Busti” e conquisterà il montepremi finale.
Le serie e i film di Ottobre di Netflix
Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Ottobre 2026.
- La valle dell’Eden, 1 ottobre
- Physical Italia: da 100 a 1, la finale dal 2 ottobre alle 20
- Maschi veri 2, dal 7 ottobre
- Animals, dal 9 ottobre
- The diplomat (stagione 4), dal 15 ottobre
- Nobody Wants this (stagione 3), dal 22 ottobre
- Lupin (parte 4), dal 23 ottobre
- Noi, un po’ meglio, 29 ottobre
Lo sport su Netflix
Non solo serie e film, su Netflix arrivano due grandi appuntamenti live dedicati allo sport: il Six Kings Slam, prestigioso torneo di tennis (in diretta da Riyad dal 21 al 24 ottobre), e il WWE: Money in the Bank (in diretta da New Orleans il 10 ottobre).
Tra i documentari, dal 2 ottobre sarà disponibile ‘Schumacher ‘94 – La nascita di una leggenda’ mentre il 13 ottobre ‘TYSON‘, dedicato al campione del pugilato Mike Tyson.