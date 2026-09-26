Inizia l’autunno e il mese di Ottobre 2026 di Netflix si prepara a essere ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Ottobre 2026

Uno dei titoli più attesi del mese di Ottobre su Netflix è la seconda stagione di ‘Maschi veri‘ disponibile dal 7 ottobre. La serie vede nel cast quattro amici: Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti rispettivamente nei ruoli di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi. Accanto a loro ci sono alcune new entry come Carolina Crescentini (Simona), Silvia D’Amico (Paola), Alessio Boni (Giordano), Giancarlo

Commare (Augusto) e Ilenia Pastorelli (Tecla).

Tra i film arriva, il 9 ottobre, ‘Animals‘ thriller diretto e interpretato da Ben Affleck, con Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun. Mentre ‘Noi, un po’ meglio‘, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e disponibile su Netflix dal 29 ottobre, vede nel cast Elio Germano e Maria Chiara Giannetta.

Venerdì 2 ottobre alle ore 20.00 invece, arriva l’ultimo episodio di ‘Physical Italia: da 100 a 1‘. Su 100 concorrenti ne resterà solo uno che entrerà nella “Sala dei Busti” e conquisterà il montepremi finale.

Le serie e i film di Ottobre di Netflix

Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Ottobre 2026.

La valle dell’Eden , 1 ottobre

, 1 ottobre Physical Italia: da 100 a 1 , la finale dal 2 ottobre alle 20

, la finale dal 2 ottobre alle 20 Maschi veri 2 , dal 7 ottobre

, dal 7 ottobre Animals , dal 9 ottobre

, dal 9 ottobre The diplomat (stagione 4) , dal 15 ottobre

, dal 15 ottobre Nobody Wants this (stagione 3) , dal 22 ottobre

, dal 22 ottobre Lupin (parte 4) , dal 23 ottobre

, dal 23 ottobre Noi, un po’ meglio, 29 ottobre

Lo sport su Netflix

Non solo serie e film, su Netflix arrivano due grandi appuntamenti live dedicati allo sport: il Six Kings Slam, prestigioso torneo di tennis (in diretta da Riyad dal 21 al 24 ottobre), e il WWE: Money in the Bank (in diretta da New Orleans il 10 ottobre).

Tra i documentari, dal 2 ottobre sarà disponibile ‘Schumacher ‘94 – La nascita di una leggenda’ mentre il 13 ottobre ‘TYSON‘, dedicato al campione del pugilato Mike Tyson.