Netflix ha in programma per il mese di Giugno 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di giugno 2025

Una delle serie più attese del mese di giugno è senza dubbio la terza stagione di Squid Game. Basti pensare che a seconda, uscita a dicembre 2024, ha totalizzato 192,6 milioni di visualizzazioni e la prima 265,2 milioni, record assoluto per la piattaforma streaming.

Su Netllix arriva poi Sara – La donna nell’ombra, tratta dall’omonima saga di Maurizio De Giovanni. In totale saranno 6 gli episodi e nel cast troviamo Teresa Saponangelo (nel ruolo della protagonista Sara), Claudia Gerini (Teresa), Flavio Furno (Pardo), Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Antonio Gerardi (Tarallo), Giacomo

Giorgio (Musella) e Massimo Popolizio (Corrado Lembo). Inoltre, dopo la messa in onda su Rau2, arriva sulla piattaforma di streaming la quinta stagione di Mare Fuori con protagonista Maria Esposito nel ruolo di Rosa Ricci.

Le serie e i film di giugno di Netflix

New Amsterdam stagione 5 , dal 1 giugno

, dal 1 giugno Sara – La donna nell’ombra , 3 giugno

, 3 giugno Ginny & Georgia stagione 3 , 5 giugno

, 5 giugno Io sono la fine del mondo , 10 giugno

, 10 giugno Fubar stagione 2 , 12 giugno

, 12 giugno Dirty Dancing 2 , 14 giugno

, 14 giugno The Waterfront , 19 giugno

, 19 giugno Mare Fuori stagione 5 , 19 giugno

, 19 giugno Olympo , 20 giugno

, 20 giugno Kpop Demon Hunters , 20 giugno

, 20 giugno The Nun II , 21 giugno

, 21 giugno Squid Game stagione 3, 27 giugno

Giornata Mondiale dell’ambiente

Per la Giornata Mondiale dell’ambiente, in programma il 5 giugno 2025, Netflix ha reso disponibili i grandi documentari. Come scritto nel comunicato:

“Informarsi sulla sostenibilità oggi non è un’opzione: è una scelta necessaria. Sir David Attenborough in David Attenborough: una vita sul nostro pianeta ci ricorda tutto ciò che abbiamo da perdere e che è nostro dovere proteggere, con Zac Efron: Con i piedi per terra si scoprono soluzioni green in giro per il mondo, Seaspiracy mette in discussione il concetto stesso di pesca sostenibile. Dalle insidie di oggi in Buy now: l’inganno del consumismo alle sfide di domani in What’s next? verso il futuro con Bill Gates,

passando per chi ha già cambiato stile di vita In un mondo di vita, zone blu – i segreti della longevità, queste storie raccontano un mondo che può ancora cambiare“.

Documentari