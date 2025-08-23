Netflix ha in programma per il mese di Settembre 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Settembre 2025

Settembre è il mese dei buoni propostiti e Netflix terrà compagnia a tutti i suoi abbonati. Uno delle serie più attese del mese è senza dubbio la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, in uscita il 3 settembre. Gli ultimi quattro episodi di Wednesday, creato da Alfred Gough e Miles Millar, molto probabilmente avranno un finale aperto dato che è stata già annunciata una terza stagione.

Tra i titoli di settembre da non perdere, vi sono Black Rabbit, House of Guinness e anche Il Rifugio Atomico. La serie, creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Berlino e Sky Rojo), sarà disponibile sulla piattaforma in 8 episodi dal 19 settembre.

Le serie e i film di settembre di Netflix

Mercoledì 2 , seconda parte dal 3 settembre

, seconda parte dal 3 settembre The fragrant flower blooms with dignity , dal 7 settembre

, dal 7 settembre Aka Charlie Sheen (documentario), dal 10 settembre

(documentario), dal 10 settembre The wrong Paris , dal 12 settembre

, dal 12 settembre Black Rabbit , dal 18 settembre

, dal 18 settembre Il rifugio atomico , dal 19 settembre

, dal 19 settembre House of Guinness , dal 25 settembre

, dal 25 settembre Alice in Bonderland, stagione 3 dal 25 settembre

Kids & Family

Diversi i titoli adatti a tutta la famiglia:

Hotel Transylvania; Hotel Transylvania 2 (dal 2 settembre)

(dal 2 settembre) La concierge pokémon s1 p2, dal 4 settembre

s1 p2, dal 4 settembre Pesciolino rosso e pesciolino blu, 8 settembre

Le serie consigliate da Netflix

10 settembre, L’amore è cieco: Francia (N)

(N) 17 settembre: Next Gen Chef (N)

(N) 17 settembre: 1670 S2 (N)

S2 (N) 19 settembre: Haunted Hotel – L’hotel infestato (N)

I film consigliati da Netflix a settembre