Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Settembre 2025: le serie e i film da non perdere

Da
Chiara Di Tommaso
-
Netflix logo

Netflix ha in programma per il mese di Settembre 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Settembre 2025

Settembre è il mese dei buoni propostiti e Netflix terrà compagnia a tutti i suoi abbonati. Uno delle serie più attese del mese è senza dubbio la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, in uscita il 3 settembre. Gli ultimi quattro episodi di Wednesday, creato da Alfred Gough e Miles Millar, molto probabilmente avranno un finale aperto dato che è stata già annunciata una terza stagione.

Tra i titoli di settembre da non perdere, vi sono Black Rabbit, House of Guinness e anche Il Rifugio Atomico. La serie, creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Berlino e Sky Rojo), sarà disponibile sulla piattaforma in 8 episodi dal 19 settembre.

Le serie e i film di settembre di Netflix

  • Mercoledì 2, seconda parte dal 3 settembre
  • The fragrant flower blooms with dignity, dal 7 settembre
  • Aka Charlie Sheen (documentario), dal 10 settembre
  • The wrong Paris, dal 12 settembre
  • Black Rabbit, dal 18 settembre
  • Il rifugio atomico, dal 19 settembre
  • House of Guinness, dal 25 settembre
  • Alice in Bonderland, stagione 3 dal 25 settembre

Kids & Family

Diversi i titoli adatti a tutta la famiglia:

  • Hotel Transylvania; Hotel Transylvania 2 (dal 2 settembre)
  • La concierge pokémon s1 p2, dal 4 settembre
  • Pesciolino rosso e pesciolino blu, 8 settembre

Le serie consigliate da Netflix

  • 10 settembre, L’amore è cieco: Francia (N)
  • 17 settembre: Next Gen Chef (N)
  • 17 settembre: 1670 S2 (N)
  • 19 settembre: Haunted Hotel – L’hotel infestato (N)

I film consigliati da Netflix a settembre

  • 1 settembre: Will Hunting – Genio Ribelle
  • 1 settembre: La Casa
  • 2 settembre: Fast and Furious 1-7
  • 12 settembre: La Sposa Cadavere
  • 13 settembre: Dunkirk
  • 15 settembre: Non Essere Cattivo
  • 16 settembre: Romeo è Giulietta
  • 26 settembre: French Lover

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here