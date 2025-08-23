Netflix ha in programma per il mese di Settembre 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.
Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Settembre 2025
Settembre è il mese dei buoni propostiti e Netflix terrà compagnia a tutti i suoi abbonati. Uno delle serie più attese del mese è senza dubbio la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, in uscita il 3 settembre. Gli ultimi quattro episodi di Wednesday, creato da Alfred Gough e Miles Millar, molto probabilmente avranno un finale aperto dato che è stata già annunciata una terza stagione.
Tra i titoli di settembre da non perdere, vi sono Black Rabbit, House of Guinness e anche Il Rifugio Atomico. La serie, creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Berlino e Sky Rojo), sarà disponibile sulla piattaforma in 8 episodi dal 19 settembre.
Le serie e i film di settembre di Netflix
- Mercoledì 2, seconda parte dal 3 settembre
- The fragrant flower blooms with dignity, dal 7 settembre
- Aka Charlie Sheen (documentario), dal 10 settembre
- The wrong Paris, dal 12 settembre
- Black Rabbit, dal 18 settembre
- Il rifugio atomico, dal 19 settembre
- House of Guinness, dal 25 settembre
- Alice in Bonderland, stagione 3 dal 25 settembre
Kids & Family
Diversi i titoli adatti a tutta la famiglia:
- Hotel Transylvania; Hotel Transylvania 2 (dal 2 settembre)
- La concierge pokémon s1 p2, dal 4 settembre
- Pesciolino rosso e pesciolino blu, 8 settembre
Le serie consigliate da Netflix
- 10 settembre, L’amore è cieco: Francia (N)
- 17 settembre: Next Gen Chef (N)
- 17 settembre: 1670 S2 (N)
- 19 settembre: Haunted Hotel – L’hotel infestato (N)
I film consigliati da Netflix a settembre
- 1 settembre: Will Hunting – Genio Ribelle
- 1 settembre: La Casa
- 2 settembre: Fast and Furious 1-7
- 12 settembre: La Sposa Cadavere
- 13 settembre: Dunkirk
- 15 settembre: Non Essere Cattivo
- 16 settembre: Romeo è Giulietta
- 26 settembre: French Lover