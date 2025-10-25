Netflix ha in programma per il mese di Novembre 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Novembre 2025

Si entra nel pieno della stagione autunnale e non resta che rimanere sul divano con tisana calda e Netflix. Uno dei titoli più attesi del mese di sempre, non solo del mese di novembre è l’ultima stagione di Stranger Things. Ci sarà però solo il primo volume perché la serie sarà divisa in tre parti: il Volume 1 il 27 novembre con i primi quattro episodi, il Volume 2 (ep. 5-7) il 26 dicembre e il Finale il 1 gennaio 2026, con uscita tutti alle 2 del mattino ora italiana.

Il 7 novembre invece sarà disponibile Frankstein, diretto da Guillermo del Toro e con Jacob Elordi, pellicola presentata all’82esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il 12 novembre invece vedremo Carolina Crescentini in Mrs Playmen, serie spirata alla storia di Adelina Tattilo, l’editrice della più nota rivista erotica italiana. In sette episodi sarà raccontata la storia dell’imprenditrice che ha sfidato il maschilismo dell’epoca.

Le serie e i film di novembre di Netflix

Sotto le luci di Natale , dal 1 novembre

, dal 1 novembre Un Natale a modo mio , 1 novembre

, 1 novembre Squid game: la sfida s2 , dal 4 novembre

, dal 4 novembre Troppo cattivi: pronti all’azione! (n) – 6 novembre

(n) – 6 novembre Frankstein , dal 7 novembre

, dal 7 novembre Mrs Playmen , 12 novembre

, 12 novembre The beast in me , 13 novembre

, 13 novembre Ikusagami – last samurai standing , 13 novembre

, 13 novembre In Your Dreams , 14 novembre

, 14 novembre Jake Paul vs. Tank Davis , 15 novembre

, 15 novembre A man on the inside s2 , 20 novembre

, 20 novembre Train dreams , 21 novembre

, 21 novembre Is it cake? dolci impossibili: festeggiamo! s2 , dal 25 novembre

, dal 25 novembre Jingle bell heist – rapina a Natale , 26 novembre

, 26 novembre Stranger Things, 27 novembre (episodi 1-4)

Sempre più spazio ai più piccoli

Su Netflix arriva Kids & Family, una nuova selezione di serie e cartoni dedicata ai più piccoli, ricca di avventure, risate e storie da vivere insieme ai personaggi più amati, come gli Snicci, direttamente dalla fantasia del Dr. Seuss, gli iconici e simpaticissimi pupazzi protagonisti di Sesame Street, e Gabby con i suoi adorabili gatti.