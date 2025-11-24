Arriva il mese di dicembre e Netflix ha in programma diverse serie tv e film per tutta la famiglia da vedere durante le feste. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.
Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Dicembre 2025
Sta per arrivare Natale e Netflix ha in programma diversi film ambientati durante le feste. A dicembre ci saranno anche alcuni titoli attesissimi come il dating show L’amore è cieco (Italia) con la presenza dei conduttori Benedetta Parodi e Fabio Caressa. E ancora la quinta stagione di Emily in Paris (in 10 episodi) con protagonista Lily Collins che intraprende una sorte di dolce vita a Venezia.
A dicembre sarà disponibile anche Sicilia Express, una comedy natalizia in cinque episodi con il duo siciliano di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Nel cast anche Katia Follesa, Max Tortora e la partecipazione di Giorgio Tirabassi. Oltre che alcuni episodi dell’attesissimo finale di stagione di Stranger Things.
Le serie e i film di dicembre di Netflix
- L’amore è cieco (Italia), dal 1 dicembre
- Trolls 2, 1 dicembre
- Intervista col vampiro, 1 dicembre
- Killing Eve S1-4, 2 dicembre
- Sicilia Express, 5 dicembre
- Jay Kelly, 5 dicembre
- Tom Raider: la leggenda di Lara Croft, 11 dicembre
- Wake up dead man – Knives out, 12 dicembre
- Dune – parte 2, 15 dicembre
- Younger, 15 dicembre
- Me contro te: il film – operazione spie, 16 dicembre
- Emily in Paris 5, dal 18 dicembre
- Stranger Things (episodi 5-6-7), dal 26 dicembre
- Carosello in love, 30 dicembre
- Ricky Gervais: mortality, 30 dicembre
Netflix, i film sotto l’albero
Diversi i titoli di Netflix dedicati alle feste natalizie, alcuni giù disponibili da novembre.
- Buon Natal-Ex, già disponibile
- Champagne Problems, già disponibile
- Jingle Bell Heist – Rapina a Natale, dal 26 novembre
- My secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale, dal 3 dicembre
Per la sezione sport live event da segnalare il giorno di Natale, il 25 dicembre, Christmas Gameday: Cowboy vs Commanders e Lions vs Vikings.