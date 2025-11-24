Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Dicembre 2025: le serie e i film da non perdere dall’amore è cieco a Emily In Paris

Chiara Di Tommaso
Arriva il mese di dicembre e Netflix ha in programma diverse serie tv e film per tutta la famiglia da vedere durante le feste. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Dicembre 2025

Sta per arrivare Natale e Netflix ha in programma diversi film ambientati durante le feste. A dicembre ci saranno anche alcuni titoli attesissimi come il dating show L’amore è cieco (Italia) con la presenza dei conduttori Benedetta Parodi e Fabio Caressa. E ancora la quinta stagione di Emily in Paris (in 10 episodi) con protagonista Lily Collins che intraprende una sorte di dolce vita a Venezia.

A dicembre sarà disponibile anche Sicilia Express, una comedy natalizia in cinque episodi con il duo siciliano di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Nel cast anche Katia Follesa, Max Tortora e la partecipazione di Giorgio Tirabassi. Oltre che alcuni episodi dell’attesissimo finale di stagione di Stranger Things.

Le serie e i film di dicembre di Netflix

  • L’amore è cieco (Italia), dal 1 dicembre
  • Trolls 2, 1 dicembre
  • Intervista col vampiro, 1 dicembre
  • Killing Eve S1-4, 2 dicembre
  • Sicilia Express, 5 dicembre
  • Jay Kelly, 5 dicembre
  • Tom Raider: la leggenda di Lara Croft, 11 dicembre
  • Wake up dead man – Knives out, 12 dicembre
  • Dune – parte 2, 15 dicembre
  • Younger, 15 dicembre
  • Me contro te: il film – operazione spie, 16 dicembre
  • Emily in Paris 5, dal 18 dicembre
  • Stranger Things (episodi 5-6-7), dal 26 dicembre
  • Carosello in love, 30 dicembre
  • Ricky Gervais: mortality, 30 dicembre

Netflix, i film sotto l’albero

Diversi i titoli di Netflix dedicati alle feste natalizie, alcuni giù disponibili da novembre.

  • Buon Natal-Ex, già disponibile
  • Champagne Problems, già disponibile
  • Jingle Bell Heist – Rapina a Natale, dal 26 novembre
  • My secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale, dal 3 dicembre

Per la sezione sport live event da segnalare il giorno di Natale, il 25 dicembre, Christmas Gameday: Cowboy vs Commanders e Lions vs Vikings.

