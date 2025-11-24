Arriva il mese di dicembre e Netflix ha in programma diverse serie tv e film per tutta la famiglia da vedere durante le feste. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Dicembre 2025

Sta per arrivare Natale e Netflix ha in programma diversi film ambientati durante le feste. A dicembre ci saranno anche alcuni titoli attesissimi come il dating show L’amore è cieco (Italia) con la presenza dei conduttori Benedetta Parodi e Fabio Caressa. E ancora la quinta stagione di Emily in Paris (in 10 episodi) con protagonista Lily Collins che intraprende una sorte di dolce vita a Venezia.

A dicembre sarà disponibile anche Sicilia Express, una comedy natalizia in cinque episodi con il duo siciliano di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Nel cast anche Katia Follesa, Max Tortora e la partecipazione di Giorgio Tirabassi. Oltre che alcuni episodi dell’attesissimo finale di stagione di Stranger Things.

Le serie e i film di dicembre di Netflix

L’amore è cieco (Italia), dal 1 dicembre

(Italia), dal 1 dicembre Trolls 2 , 1 dicembre

, 1 dicembre Intervista col vampiro , 1 dicembre

, 1 dicembre Killing Eve S1-4 , 2 dicembre

, 2 dicembre Sicilia Express , 5 dicembre

, 5 dicembre Jay Kelly , 5 dicembre

, 5 dicembre Tom Raider: la leggenda di Lara Croft , 11 dicembre

, 11 dicembre Wake up dead man – Knives out , 12 dicembre

, 12 dicembre Dune – parte 2 , 15 dicembre

, 15 dicembre Younger , 15 dicembre

, 15 dicembre Me contro te: il film – operazione spie , 16 dicembre

, 16 dicembre Emily in Paris 5 , dal 18 dicembre

, dal 18 dicembre Stranger Things (episodi 5-6-7), dal 26 dicembre

(episodi 5-6-7), dal 26 dicembre Carosello in love , 30 dicembre

, 30 dicembre Ricky Gervais: mortality, 30 dicembre

Netflix, i film sotto l’albero

Diversi i titoli di Netflix dedicati alle feste natalizie, alcuni giù disponibili da novembre.

Buon Natal-Ex , già disponibile

, già disponibile Champagne Problems , già disponibile

, già disponibile Jingle Bell Heist – Rapina a Natale , dal 26 novembre

, dal 26 novembre My secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale, dal 3 dicembre

Per la sezione sport live event da segnalare il giorno di Natale, il 25 dicembre, Christmas Gameday: Cowboy vs Commanders e Lions vs Vikings.