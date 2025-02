Netflix ha in serbo per il mese di marzo 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia e in special modo rivolti alle donne. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di marzo 2025

Tra le novità più attese del mese di marzo c’è Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra i protagonisti della serie troviamo Kim Rossi Stuart (nel ruolo di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). E ancora vedremo la moglie del Principe Harry in ‘With love, Meghan‘ e ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, film tratto da una storia vera che vede nel cast Claudia Pandolfi. Al via anche la seconda stagione di Nuova Scena con Rose Villain, Geolier e Fabri Fibra.

Le serie di marzo di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio le serie in uscita nel mese di marzo su Netflix:

With love Meghan, 4 marzo

Il Gattopardo, 5 marzo

F1: drive to survive, settima stagione dal 7 marzo

The residence, 20 marzo

I film, documentari e live di marzo di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio i film in uscita nel mese di marzo su Netflix.

Magma: Mattarella il delitto perfetto, 12 marzo

The electric state, 14 marzo

Il ragazzo dai pantaloni rosa, 17 marzo

Nuova scena, seconda stagione (Rap show) dal 31 marzo

Titoli dedicati alla festa della donna

Tra i titoli disponibili su Netflix per la festa della donna troviamo:

LA REGINA CARLOTTA: UNA STORIA DI BRIDGERTON (N)

LA LEGGE DI LIDIA POËT (N)

L’IMPERATRICE (N)

MARIE ANTOINETTE

PICCOLE DONNE

Multiverso Spiderman

Sulla piattaforma di streaming è possibile trovare anche titoli dedicati al supereroe mascherato amato da grandi e piccini.