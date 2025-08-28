Dopo un anno di pausa dal red carpet veneziano, Netflix torna in grande stile protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Per il colosso dello streaming quella di quest’anno non è una presenza marginale ma bensì una vera e propria missione. Con ben tre film d’autore in concorso e lo scopo di dominare il dibattito cinematografico, Netflix rilancia la sfida tra sale cinema e piattaforma e ridisegna la corsa agli Oscar e ai Golden Globe.

Netflix: il grande ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia 82

I tre film da tenere d’occhio portati al Festival del Cinema di Venezia 2025 da Netflix sono “Jay Kelly” di Noah Baumbach, “Frankenstein” di Guillermo del Toro e “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow.

Il primo, “Jay Kelly” diretto da regista Noah Baumbach, che torna a Venezia dopo il successo di Marriage Story, ha come protagonista l’amatissimo George Clooney, al centro di un dramma intimo che racconta il senso della paternità, delle seconde possibilità e delle scelte. Un film quello di Noah Baumbach che può ambire a premi prestigiosissimi.

Gli occhi della critica cinematografica però sono tutti puntati su “Frankenstein” di Guillermo del Toro. Il regista premio Oscar, con il suo inconfondibile stile dietro la macchina da presa, ha riadattato il mito del mostro creato in laboratorio. Ad arricchire magistralmente il tutto, un cast di primo piano. Venezia 82 potrebbe trasformarsi nuovamente nella la rampa verso gli Oscar per il regista originario del Messico.

La triade di film targati Netflix a Venezia si chiude con “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow: Un thriller con al centro la politica, temi scottanti e azione.

Venezia è importante per Netflix: ecco perchè

La Mostra del Cinema di Venezia oltre ad essere una vetrina importante è un palcoscenico di consacrazione. La storia recente ci racconta che Venezia ha lanciato film che poi hanno dominato senza dubbio la stagione dei dei premi. Per Netflix, essere alla Biennale significa significa entrare a testa alta nel dibattito cinematografico internazionale.

Dopo stagioni di scontri tra piattaforme digitali e sale cinematografiche, la presenza di Netflix al Lido è un segnale importante: Il gigante dello streaming ribadisce a gran voce che i suoi film non sono soltanto da vedere sul divano di casa, ma bensì opere d’autore in grado di essere competitivi ai festival più esigenti. Netflix ha contribuito a ridefinire le regole del gioco, e trasforma Venezia 82 nel terreno perfetto per far capire quanto siano sottili le mura che dividono il cinema della sala e da quello delle piattaforme.

Netflix al Festival di Venezia in vista degli Oscar

Quella messa in atto da Netflix è senza ombra di dubbio una mossa che non nasconde gli intenti. Il colosso ha investito su grandi registi per presentarsi a Venezia tanto da trasformare la laguna nel suo personale trampolino verso gli Oscar. Il 2025 potrebbe essere per Netflix l’anno della consacrazione nel mondo del cinema d’autore. Venezia 2025 potrebbe essere ricordato il festival in cui piattaforme come Netflix entrano di diritto tra i protagonisti del cinema mondiale.