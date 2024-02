È un momento d’oro per il tennis. Dopo il record di ascolti fatto registrare dalla Rai e da Discovery per le gare dell’italiano Jannik Sinner, Netflix ha deciso di puntare su questo sport che sta attirando sempre più appassionati. Vediamo insieme quando e come vedere The Netflix Slam.

Netflix Slam, la sfida tutta spagnola tra Alcaraz e Nadal

Il passato e il presente del tennis spagnolo si incontrano in un match che andrà in onda in diretta su Netflix. La piattaforma di streaming ha infatti organizzato una sfida, dal titolo “The Netflix Slam”, che non ha alcun valore nei punteggi della classifica Atp e che quindi è solo per puro spettacolo. L’appuntamento è per domenica 3 marzo 2024 in prima serata alle 21.00.

A sfidarsi, a Las Vegas nella Michelob Ultra Arena al Mandalay Bay Resort and Casino, saranno due fuoriclasse che non hanno bisogno di presentazioni. Si tratta di Carlos Alcaraz (attuale numero due al mondo dopo Novak Djokovic) e Rafael Nadal, vincitore di ben 22 Slam. Il 20enne e il 37enne si sfideranno in questo match che potrebbe aprire la strada ad altri incontri simili.

Un’esperienza a 360 gradi: le lezioni private con i due tennisti

L’evento è stato organizzato da Netflix e prevede non solo il match ma anche una serie di eventi collaterali. Sarà possibile, per chi acquista il biglietto dell’incontro dal vivo, andare anche a lezione dai due tennisti spagnoli. Netflix ha pensato ad un’esperienza rivolta ad hoc per chi comprerà il biglietto per assistere al match. Esistono infatti dei pacchetti, super Vip, riservati a chi soggiorna nello stesso albergo di lusso che ospita l’incontro. Le lezioni con Alcaraz e Nadal hanno un costo elevato, si parla di circa 150mila dollari per appena un’ora. C’è anche la possibilità di prenotare lezioni di gruppo con entrambi i tennisti, in questo caso il costo è di 50 mila dollari.