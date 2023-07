Su Netflix presto arriverà ‘Sara‘, una nuova serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Il titolo è ancora provvisorio anche se la piattaforma di streaming ha annunciato che in questi giorni sono in corso le riprese tra Roma e Napoli. La serie crime avrà come protagonista l’ex poliziotta dei Servizi Segreti Sara Morozzi, detta Mora. Vediamo insieme di cosa parla e chi comporrà il cast.

Su Netflix arriva Sara, nuova serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni: il cast

Dopo il successo per la Rai di ‘Mina Settembre’, ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ e ‘il Commissario Ricciardi’, Maurizio de Giovanni fornisce spunti per una nuova serie questa volta targata Netflix. La trama infatti si baserà sui suoi romanzi, editi da Rizzoli, che hanno al centro le avventure di Sara Morozzi. La detective, che è in grado di interpretare il linguaggio del corpo e leggere le labbra, ci farà compagnia per 6 episodi. La serie, prodotta da Palomar e diretta da Carmine Elia, è scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi.

A interpretare la protagonista Sara sarà Teresa Saponangelo, vincitrice del David di Donatello alla migliore attrice non protagonista per il film ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino. Nel cast ci sono anche Claudia Gerini, che interpreta l’amica e collega Teresa, Flavio Furno (Pardo) e Chiara Celotto (Viola). Direttamente da ‘Mare Fuori’, arriva Carmine Recano che sarà Massimiliano. Presenti anche Massimo Popolizio (Corrado Lembo) e Antonio Gerardi (Tarallo).

La trama della nuova serie

Ma di cosa parla la nuova serie Sara per Netflix? A spiegarcelo è la stessa piattaforma di streaming:

“Per far luce sulla prematura morte di suo figlio, Sara, ex agente dei servizi segreti interni, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si sa, niente è per niente. E in un attimo, si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, è ancora la migliore: la “donna invisibile” la chiamavano, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta. Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un’indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è molto difficile, e sicuramente molto pericoloso. Paradossalmente però, è così che la donna invisibile torna a vivere e a far quello che meglio sa fare. Giustizia“.