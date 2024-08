Mese di settembre ricco di titoli per Netflix che è pronto a tenere compagnia ai milioni di abbonati dopo il ritorno dalla vacanze. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone film e serie attesissime dai fan.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di settembre 2024

Il mese di settembre vede Netflix lanciare molte novità e ritorni di serie che hanno fatto impazzire milioni di persone. Una delle più attese è la seconda parte di Emily in Paris uscito con i primi episodi a metà agosto. Poi spazio alla seconda stagione di Tutto chiede salvezza e Viola come il Mare che dopo il successo su Mediaset sbarca sulla piattaforma di streaming. The Perfect Couple con Nicole Kidman è un altro titolo da non perdere insieme a tutte e cinque le stagioni di Prison Break e i Liceali.

Le serie di agosto di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio le serie in uscita nel mese di settembre su Netflix.

Young Sheldon Stagione 6 , 1 settembre

, 1 settembre Prison Break S1-5 SERIE, 4 settembre

SERIE, 4 settembre The Perfect Couple , 5 settembre

, 5 settembre Viola come il mare S2 , 7 settembre

, 7 settembre Hot Wheels, a tutto gas! S2 SERIE KIDS & FAMILY, 9 settembre

S2 SERIE KIDS & FAMILY, 9 settembre I Liceali S1-3 SERIE, 10 settembre

SERIE, 10 settembre Emily in Paris S4 Parte 2, 12 settembre

Parte 2, 12 settembre Billionaire Island , 12 settembre

, 12 settembre CoComelon S11 SERIE KIDS & FAMILY, 16 settembre

SERIE KIDS & FAMILY, 16 settembre Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez , 19 settembre

, 19 settembre Twilight of the Gods SERIE NETFLIX ANIMAZIONE, 19 settembre

SERIE NETFLIX ANIMAZIONE, 19 settembre The Resident S1-6 , 20 settembre

, 20 settembre Tutto chiede salvezza S2 , 26 settembre

, 26 settembre Nobody Wants This, 26 settembre

I film, documentari e live di settembre di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio i film in uscita nel mese di settembre su Netflix.

Cobweb , film, 1 settembre

, film, 1 settembre Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef EVENTO LIVE , 2 settembre

, 2 settembre Untold: La storia di Hope Solo , 3 settembre

, 3 settembre Apollo 13: una storia di sopravvivenza DOCUMENTARIO, 5 settembre

DOCUMENTARIO, 5 settembre Rebel Ridge FILM, 6 settembre

FILM, 6 settembre Selling Sunset S8 REALITY SHOW, 6 settembre

REALITY SHOW, 6 settembre One Piece Film: Red FILM ANIME, 8 settembre

FILM ANIME, 8 settembre Scream VI FILM, 9 settembre

FILM, 9 settembre Confidenza FILM, 11 settembre

FILM, 11 settembre Uglies FILM NETFLIX, 13 settembre

FILM NETFLIX, 13 settembre Gifted – Il dono del talento , 15 settembre

, 15 settembre Whitney – Una voce diventata leggenda , 17 settembre

, 17 settembre What’s Next? Verso il futuro con Bill Gates DOCUSERIE, 18 settembre

DOCUSERIE, 18 settembre Il segreto di Liberato , 19 settembre

, 19 settembre His Three Daughters , 20 settembre

, 20 settembre E Noi Come S**onzi Rimanemmo a Guardare , 25 settembre

, 25 settembre Rez Ball FILM NETFLIX, 27 settembre

FILM NETFLIX, 27 settembre Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, 30 settembre

Titoli già disponibili