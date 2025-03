Netflix ha in serbo per il mese di aprile 2025, caratterizzato dalla Festa della Liberazione e da Pasqua, diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di aprile 2025

Tra le novità più attese del mese di aprile c’è Pulse, il nuovo medical drama ambientato nel centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami che ha come protagonisti gli attori Willa Fitzgerald e Colin Woodell. E ancora uscirà la quinta stagione di You e dopo il successo in Rai, vedremo Belcanto anche su Netflix dal 17 aprile.

Le serie di aprile di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio le serie in uscita nel mese di aprile su Netflix:

Pulse , 3 aprile

, 3 aprile Devil my cry , serie animata dal 3 aprile

, serie animata dal 3 aprile Nuova scena , episodi dal 5 al 7, 7 aprile

, episodi dal 5 al 7, 7 aprile Ransom Caynon , serie western 17 aprile

, serie western 17 aprile Belcanto , 17 aprile

, 17 aprile Asterix e Obelix – Il duello dei capi , 30 aprile

, 30 aprile L’Eternauta, 30 aprile

Il grande cinema

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, dal 15 aprile Netflix rende disponibile la collection IL GRANDE CINEMA MADE IN ITALY, proponendo una selezione dei film che hanno fatto la storia del cinema nel nostro Paese.

Scopri tutti i titoli nella sezione dedicata, disponibile su Netflix dal 15 aprile al 15 maggio.

ROMA CITTÀ APERTA, PAISÀ, GERMANIA ANNO ZERO di Roberto Rossellini

di Roberto Rossellini OTTO E MEZZO, LA DOLCE VITA di Federico Fellini

di Federico Fellini LA GRANDE BELLEZZA di Paolo Sorrentino

di Paolo Sorrentino IL GATTOPARDO di Luchino Visconti

di Luchino Visconti LA VITA È BELLA di Roberto Benigni

E poi esce il 25 aprile il film Havoc.

Le uscite più attese

Tra le uscite più attese del mese di marzo su Netflix c’è la nuova stagione di You e non solo.