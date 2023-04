Netflix non finisce mai di stupire e di sorprendere i suoi spettatori. Dopo la vittoria agli Oscar 2023 con il film di animazione PINOCCHIO di Guillermo Del Toro e l’acquisizione dello studio di animazione Animal Logic, l’azienda ha fornito i dettagli di nove film d’animazione da non perdere in uscita nei prossimi 18 mesi, tra il 2023 e il 2024.

Netflix: i titoli di animazione in uscita nel 2023 e 2024

Quelli presentati in queste ore da Netflix sono film adatti a tutta la famiglia e che faranno sicuramente ridere o emozionare, insomma Netflix ha un film d’animazione per tutti i gusti. Ecco di seguito i titoli in uscita:

Nimona

The Monkey King

LEO

Galline in fuga: L’alba dei Nugget

In Your Dreams

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

That Christmas

Thelma the Unicorn

Ultraman

Nimona (In arrivo su Netflix nell’estate 2023)

In estate arriva NIMONA, basato sulla graphic novel bestseller di ND Stevenson. Nimona segue Ballister Boldheart, un cavaliere incastrato per un crimine che non ha commesso, e la mutaforma che da il titolo al film, che si propone di aiutarlo a dimostrare la sua innocenza.

Netflix ha anche annunciato le nuove voci che si uniranno al cast del film come Chloë Grace Moretz (Nimona), Riz Ahmed (Ballister Boldheart) ed Eugene Lee Yang (Ambrosius Goldenloin). Al cast si aggiungono quindi Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul Charles, Indya Moore, Julio Torres e Sarah Sherman. Nimona è diretto da Nick Bruno e Troy Quane.

The Monkey King (In arrivo nell’estate 2023)

The Monkey King è una commedia ricca di azione che segue una carismatica Scimmia e il suo magico Bastone in una ricerca dei 100 demoni, un eccentrico Re Drago e il più grande nemico di tutti: il suo stesso ego! Lungo la strada, una ragazza di un villaggio sfida il suo atteggiamento egocentrico e gli mostra che anche un piccolo sassolino può avere un grande effetto sul mondo.

Nel cast del film diretto da Anthony Stacchi (The Boxtrolls) Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jolie Hoang-Rappaport, Jo Koy, Ron Yuan, Hoon Lee, Stephanie Hsu, Andrew Pang, Andrew Kishino, Jodi Long, James Sie e BD Wong.

LEO (In arrivo su Netflix nell’autunno 2023)

L’attore e comico Adam Sandler sarà il protagonista di questa commedia musicale animata di formazione sull’ultimo anno di scuola elementare, vista con gli occhi di un animale domestico della classe. Un lucertolone di 74 anni Leo (Sandler) è rimasto bloccato nella stessa classe di una scuola della Florida per molti anni con la tartaruga sua compagna di terrario (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno di vita, mette in atto l’idea di scappare per sperimentare la vita fuori dalla classe, ma viene coinvolto nei problemi degli scolari, incluso un supplente molto meschino. Il suo ultimo viaggio finisce per essere la lista dei desideri più strana ma più gratificante di sempre.

Nel cast del film diretto da Robert Marianetti, Robert Smigel, David Wachtenheim oltre ad Adam Sandler, troviamo Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Rob Schneider, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Jackie Sandler, Heidi Gardner, Nick Swardson, Nicholas Turturro, Robert Smigel, Jo Koy e Stephanie Hsu.

Galline in fuga: L’alba dei Nugget (In arrivo nell’autunno 2023)

Dal pluripremiato Studio Aardman, e dal regista candidato all’Oscar e al BAFTA Sam Fell, arriva Galline in fuga: L’alba dei Nugget, l’attesissimo sequel dell’amato film d’animazione stop-motion con il più alto incasso di tutti i tempi, Galline in fuga. Dopo essere riuscita a battere la morte nella fattoria di Tweedy, Ginger ha finalmente trovato il suo sogno: un rifugio su un’isola per l’intero gruppo, lontano dai pericoli. Lei e Rocky hanno una bambina, Molly, e il lieto fine di Ginger sembra completo. Ma tornando sulla terraferma, l’intera razza dei polli deve affrontare una terribile minaccia. Per Ginger e la sua squadra inizia una nuova avventura, anche se questo significa mettere a rischio la loro libertà.

Nel cast Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, David Bradley, Jane Horrocks, Romesh Ranganathan, Daniel Mays, Josie Sedgwick-Davies e Nick Mohammed.

In Your Dreams (In arrivo su Netflix nel 2024)

Questa è un’avventura comica su Stevie e suo fratello Elliot che finiscono per magia nel mondo dei sogni con lo scopo di trovare Sandman che esaudirà il loro desiderio: salvare il matrimonio dei genitori. I ragazzi sono molto diversi, il che li rende una coppia improbabile. Lungo il viaggio, scoprono che finché hanno l’un l’altro, possono affrontare ogni cosa, anche il loro peggior incubo. È diretto da Alex Woo.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie (In arrivo nel 2024)

Quando Bikini Bottom e tutti i suoi abitanti vengono improvvisamente portati fuori dall’oceano, Sandy Cheeks e SpongeBob si recano in Texas per salvare la città da un complotto. Il nuovo film di SpongeBob è diretto da Liza Johnson.

Nel cast Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence, Rodger Bumpass, Johnny Knoxville, Craig Robinson, Grey DeLisle, Ilia Isorelýs Paulino e Matty Cardarople.

That Christmas (In arrivo nel 2024)

Basato sulla fortunata serie di libri per bambini del vincitore del BAFTA e candidato all’Oscar Richard Curtis, il commovente film di Locksmith Animation segna il debutto alla regia del celebre veterano dell’animazione e story artist Simon Otto. That Christmas segue una serie di storie sull’amore e la solitudine, la famiglia e gli amici, e Babbo Natale che fa un grande errore, oltre che tantissimi tacchini! Nicole P. Hearon e Adam Tandy sono i produttori.

Thelma the Unicorn (In arrivo nel 2024)

Thelma è una piccola pony che sogna di diventare una star della musica. Afferra al volo un momento del suo destino rosa e pieno di glitter, Thelma si trasforma in un unicorno e diventa una celebrità mondiale. Ma tutto ha un costo. Il film è diretto dai registi Lynn Wang e Jared Hess.

Ultraman (In arrivo nel 2024)

Basato sul personaggio giapponese, Ultraman segue la superstar del baseball Ken Sato mentre torna nel suo paese d’origine, il Giappone, per vestire i panni del supereroe difensore della Terra Ultraman. Ben presto trova più di quanto si aspettasse quando è costretto ad allevare la prole del suo più grande nemico. Ken deve intraprendere così un viaggio eroico, bilanciando l’essere genitore, al padre che vive lontano e l’implacabile Kaiju Defense Force per superare il suo ego e scoprire cosa significa veramente essere Ultraman. Ultraman è diretto da Shannon Tindle