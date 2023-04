E’ tempo di pulizie di primavera nel catalogo di Netflix, la piattaforma streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Per il mese di Aprile, il colosso ha annunciato la cancellazione di 13 serie di successo tra cui spunta anche “The Vampire Diaries“.

Le 13 serie cancellate da Netflix ad Aprile 2023

Netflix, il colosso dell’intratteniamo via streaming, ha confermato la cancellazione dal catalogo di Aprile di 13 serie tv. Si tratta di 13 titoli, alcuni molto amati e seguiti, che presto non saranno più disponibili in streaming sulla piattaforma online tra le più amate di sempre. Una decisione che non stupisce, visto che anche in passato il colosso dell’intrattenimento aveva rimosso alcuni titoli per fare spazio a nuove serie e show. Dopo la cancellazione di “Tabula Rosa”, nei prossimi giorni scompariranno dalla piattaforma titoli famosi come “Young Sheldon” e “The Vampire Diaries“, di cui verrà interrotta la distribuzione e da che giorno non saranno più disponibili.

Ecco tutte le serie che da Aprile non saranno più disponibili:

Tabula Rasa : la serie tv belga, creata da Veerle Baetens e Malin-Sarah Gozin e diretta da Kaat Beels e Jonas Govaerts, ha riscosso un grandissimo successo in patria, ma poco nel mondo. 9 episodi di un dramma thriller psicologico che non ha convinto troppo il pubblico della piattaforma.

: la serie tv belga, creata da Veerle Baetens e Malin-Sarah Gozin e diretta da Kaat Beels e Jonas Govaerts, ha riscosso un grandissimo successo in patria, ma poco nel mondo. 9 episodi di un dramma thriller psicologico che non ha convinto troppo il pubblico della piattaforma. Guilty Crown : la serie televisiva anime giapponese del 2011 prodotta dalla Production I.G, scritta Hiroyuki Yoshino e Ichirō Ōkouchi e diretta da Tetsurō Araki. Il racconto di una realtà post-apocalittica con protagonista un giovane ragazzo che scopre di avere dei superpoteri.

: la serie televisiva anime giapponese del 2011 prodotta dalla Production I.G, scritta Hiroyuki Yoshino e Ichirō Ōkouchi e diretta da Tetsurō Araki. Il racconto di una realtà post-apocalittica con protagonista un giovane ragazzo che scopre di avere dei superpoteri. Noragami : la serie, ispirata all’omonimo fumetto manga scritto e disegnato dalla coppia di fumettiste Adachitoka, è stata diretta da Kotaro Tamura, con la sceneggiatura di Deko Akao e il character design di Toshihiro Kawamoto.

: la serie, ispirata all’omonimo fumetto manga scritto e disegnato dalla coppia di fumettiste Adachitoka, è stata diretta da Kotaro Tamura, con la sceneggiatura di Deko Akao e il character design di Toshihiro Kawamoto. Steins; Gate : si tratta di una serie anime, prodotto dalla White Fox, della visual novel giapponese sviluppata da 5pb. e Nitroplus, ambientata a Tokyo nell’estate del 2010. Una

: si tratta di una serie anime, prodotto dalla White Fox, della visual novel giapponese sviluppata da 5pb. e Nitroplus, ambientata a Tokyo nell’estate del 2010. Una Cuckoo : la serie britannica, ideata da Robin French e Kieron, è composta da 5 stagioni, sarà cancellata dal 18 aprile dal catalogo Netflix. La trama è interamente dedicata ai rapporti della famiglia Thompson.

: la serie britannica, ideata da Robin French e Kieron, è composta da 5 stagioni, sarà cancellata dal 18 aprile dal catalogo Netflix. La trama è interamente dedicata ai rapporti della famiglia Thompson. A Love So Beautiful : la serie tv cinese, liberamente ispirata al romanzo “To Our Pure Little Beauty” di Zhao Qianqian, è arrivata sulla piattaforma dal 2018. Dal 19 aprile non sarà più disponibile.

: la serie tv cinese, liberamente ispirata al romanzo “To Our Pure Little Beauty” di Zhao Qianqian, è arrivata sulla piattaforma dal 2018. Dal 19 aprile non sarà più disponibile. IT Crowd: la sitcom britannica IT Crowd, scritta da Graham Linehan e prodotta da Ash Atalla, è composta da 4 stagioni interamente dedicati al reparto IT della Reynholm Industries, una fittizia società londinese. Non sarà più disponibile dal 25 aprile.

Netflix cancella dal catalogo “The Royals”, “Young Sheldon” e “The Vampire Diaries”

Ma non finisce qui, visto che tra i titoli che non saranno più disponibili nel mese di Aprile su Netflix segnaliamo anche: