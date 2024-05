Nella serata di Domenica 26 Maggio 2024 Affari tuoi, il seguitissimo game show di Rai Uno condotto da Amadeus, fa registrare un’altra vincita record: ben 100000 euro! Come sempre la gara è stata avvincente e il “Dottore” ce l’ha messa tutta per creare difficoltà e confondere i concorrenti, che però non si sono fatti ingannare e, alla fine, sono riusciti ad accaparrarsi una cifra da sogno. Non avete potuto vedere la puntata? Ecco, in breve, come è andata.

Affari tuoi di Domenica 26 Maggio 2024: i concorrenti e la regione in gara

A giocare, dopo 18 puntate di attesa, è stato chiamato Carlo da Chieti, quindi la regione Abruzzo. L’uomo ha gareggiato avendo come partner il fratello Francesco. Il pacco che la sorte ha loro assegnato è quello con il numero 13.

La gara è iniziata bene, con una prima tornata davvero positiva, che ha eliminato alcuni dei pacchi meno vantaggiosi. Nel prosieguo, dato l’andamento, il Dottore ha offerto più volte cifre consistenti, ma i concorrenti hanno sempre rifiutato. Si è giunti così alle battute finali con due possibilità rimaste sul campo, ovvero un pacco con soli 100 euro e un altro pacco con ben 100000 euro!

L’ultima offerta del Dottore è stata di 33 mila euro, decisamente appetitosa per chiunque. Carlo e Francesco però, hanno voluto rischiare e hanno rifiutato ancora una volta!

Carlo e Francesco, dall’Abruzzo, vincono 100000 euro in gettoni d’oro!

I 33000 euro offerti dal Dottore non sono bastati a convincere Carlo e Francesco, che hanno deciso di rischiare il tutto per tutto e affidarsi al pacco nelle loro mani. Da una parte praticamente nulla, solo 100 euro, dall’altra una cifra che cambia la vita, 100000 euro. Ebbene, il coraggio (o l’incoscienza?) è stato premiato: quando il pacco è stato aperto, si è visto che esso era proprio quello con dentro i 100000 euro!

Ovviamente tanta gioia da parte dei vincitori, di Amadeus e del pubblico in studio e a casa di Affari tuoi che, una volta di più, ha dimostrato di essere il gioco del momento.