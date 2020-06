La simpaticissima Caterina Balivo, a chiusura dell’ultima puntata della sua trasmissione Vieni da Me, ha salutato il pubblico di Rai 1 affermando che nella prossima stagione tv non la vedremo alla conduzione del programma né di altri. La bella conduttrice napoletana ha confessato che vuole prendersi una pausa e che a settembre non sarà al timone di Vieni da Me.

Pomeriggio Rai 1: chi prenderà il posto di Caterina Balivo? I probabili candidati

La Balivo dunque non ritornerà a settembre su Rai 1 con la trasmissione Vieni da me e i vertici Rai sono in fermento per capire il da farsi e per vedere a chi assegnare il pomeriggio dell’ammiraglia Rai che dovrà vedersela con la concorrenza di Uomini e Donne su Canale 5 di Maria de Filippi.

I probabili candidati: Marco Liorni, Gabriele Corsi, Alessandro Greco e Pierluigi Diaco

In queste ore il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sta valutando chi prenderà i posto nel pomeriggio dell’ammiraglia Rai lasciato vuoto da Caterina Balivo. Stando a quanto scrive Blogo, i nomi in ballo che se la giocano sono quelli di Pierluigi Diaco attualmente impegnato con Io e Te con Katia Ricciarelli. Marco Liorni al timone di Italia Si non solo al sabato pomeriggio ma anche al mattino dal lunedì al venerdì al posto di Eleonora Daniele (a casa per maternità).

E poi, Gabriele Corsi tornato in onda con una nuova trasmissione “Amore in quarantena” e Alessandro Greco il cui game show, “Zero e Lode” fu cancellato qualche anno fa per dare spazio proprio alla Balivo.

Nel pomeriggio di Rai 1 ci sarà un uomo

Insomma, al netto delle ipotesi la cosa certa è che a prendere il posto della Balivo, nell’orario delle 14 su Rai 1 ci sarà un uomo e non più una donna. Così come per Rai 2, che in quell’ora vedrà il ritorno di Milo Infante con la trasmissione Ore 14.

Chi la spunterà fra i quattro? Sono tutti ottimi professionisti anche se Liorni assistito dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta pare il favorito, dal momento che avrebbe già un format pronto e testato.

Su chi ricadrà la scelta tra: Liorni, Diaco, Corsi e Greco?

Ma i giochi non sono ancora fatti e anche gli altri nomi hanno delle frecce al loro arco. Se si vuol puntare su una trasmissione dal taglio più giornalistico e puntare meno sull’intrattenimento Diaco sarebbe perfetto, giacchè è già padrone di casa del pomeriggio di Rai 1. Certo il pubblico estivo non è lo stesso di quello da settembre a giugno per cui si dovrebbe rivedere il cast e non puntare solo sulla quota over.

Anche Corsi avrebbe molte chance così come Alessandro Greco reduce da Il Cantante Mascherato e la conduzione della 70esima edizione di Miss Italia. Poi il game show, Zero e Lode piaceva molto al pubblico e la scelta di cancellarlo per dare spazio alla Balivo non fu tra le più felici.

Ad ogni modo a breve avremo la risposta… Stay Tuned