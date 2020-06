Milo Infante torna su Rai 2 da settembre 2020 con un nuovo programma che si chiama Ore 14. Per Infante sarà un “ritorno” a casa dal momento che anni fa per molto tempo aveva occupato la medesima fascia oraria e la stessa rete con i programmi: “L’Italia sul 2” e “Pomeriggio sul 2”.

Il giornalista lombardo torna al timone di un nuovo programma che si chiama Ore 14

Come anticipato da blogo, Milo Infante da settembre ritornerà in una rete a lui congeniale e in un orario altrettanto conosciuto dal giornalista, dal momento che lo ha occupato per molti anni. Un programma dal taglio giornalistico, cucito su di lui che avrà anche uno spazio per temi d’attualità.

L’appuntamento è fissato da settembre su Rai 2 con un nuovo programma la cui messa in onda – dal titolo stesso del programma – sarà alle 14.00. Ma una domanda sorge spontanea: che fine farà “Detto Fatto” con Bianca Guaccero?

Pomeriggio di Rai 2 con Ore 14: le ultime news

Insomma, il pomeriggio della seconda rete del servizio pubblico pare prendere forma e se alle 14 arriva o meglio torna Milo Infante, che fine farà il programma della conduttrice pugliese, Detto Fatto? Stando sempre alle discrezioni in rete, il programma di tutorial di Bianca Guaccero slitterà e andrà in onda più avanti.

Naturalmente queste sono le ultime indiscrezioni e il condizionale è d’obbligo poiché non sono notizie ufficiali. Quello che sappiamo al momento è che Milo Infante, dopo una breve esperienza dirigenziale su Rai 1, tornerà a vestire i panni del conduttore su Rai 2.

Milo Infante si prende la fascia oraria della Guaccero

Il programma di Milo Infante avrà un taglio giornalistico dal momento che il conduttore è anche un giornalista e un autore televisivo. La trasmissione andrà in onda dagli studi Rai di Milano, e ogni giorno presenterà temi diversi con argomenti e notizie di attualità di interesse nazionale e internazionale.

La fascia delle 14 di Rai 2 non dovrà scontrarsi con quella di Rai 1

Va da se, che se su Rai 2 si affaccia un programma dal taglio squisitamente giornalistico con temi di attualità e cronaca, Rai 1 non potrà avere nello stesso orario un programma uguale negli accenti, per cui si dovrà soffermare sull’intrattenimento come per Vieni da Me. Come sappiamo, la conduttrice si è presa una pausa e ha lasciato la conduzione del programma per una sua scelta personale e la domanda è: la Balivo verrà sostituita? Oppure si penserà ad un nuovo programma? Staremo a vedere.