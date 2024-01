I Negramaro sono pronti a tornare sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 che si terrà dal prossimo 6 al 10 febbraio. Il gruppo composto da: Giuliano Sangiorgi, Emanuele “Lele” Spedicato, Andrea Mariano, Danilo Tasco, Andrea De Rocco ed Ermanno Carlà, questo pomeriggio presso la Sugar a Milano ha incontrato la stampa per la consueta conferenza stampa prima del Festival di Sanremo.

Negramaro: il grande ritorno della band a Sanremo 2024

I Negramaro tornano sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo ben 13 anni di assenza dalla gara, con il brano dal titolo “Ricominciamo tutto”. La band torna al Festival di Sanremo 2024 dopo essere stati anche “super ospiti” nel 2018 e nel 2021. “In questo periodo sono successe un sacco di cose, ma questo è il nostro amore che torna a voi! Sempre!”, aveva scritto un po’ di tempo fa la band sul proprio profilo Facebook, sottolineando come per loro questo sia “un nuovo punto di partenza, come se fosse la prima volta”.

Il ricordo al loro Festival di Sanremo 2005

Durante la conferenza stampa i Negramaro hanno ricordano la loro partecipazione in gara nel 2005, edizione condotta da paolo Bonolis e che vide trionfare Francesco Renga: “Fu al limite del trauma, ma anche bello. C’era poca attenzione ai giovani, abbiamo suonato tardissimo, con un sacco di problemi tecnici, avevamo dovuto rifare la canzone senza neanche poterci ripreparare. Però il giorno dopo le radio ci cercavano, avevamo attirato l’attenzione. Fu uno dei tasselli che ci ha portato al mainstream – ci ricordiamo anche i complimenti di Califano una volta scesi dal palco”.

Negramaro: “Se i giovani dominano il Festival è anche un po’ merito nostro”

I Negramaro rivendicano che se oggi i giovani dominano il Festival è merito anche loro: “Abbiamo lavorato perché vincessero i 16enni, perché il riff di una canzone come ‘Tutto scorre’ aprisse la strada alla generazione dei Maneskin. Noi i Marlene, i Subsonica, Manuel Agnelli: tutti ci sentiamo parte di quello che è successo negli ultimi anni. Anche per questo siamo tornati, superando i pregiudizi che noi stessi avevamo rispetto al Festival”.

Il ritorno in competizione al Festival è una rinascita: “Non saremo mai dei giganti, ma quello che proviamo quando suoniamo assieme ce lo invidierebbe comunque. Amadeus ci ha cercati, e abbiamo un bellissimo rapporto con lui e Fiorello, ricambiato. In questi mesi ha reiterato l’invito che ci aveva fatto in passato, ma questa volta in gara e gli abbiamo fatto sentire ‘Ricominciamo tutto’. Abbiamo scoperto dopo chi c’era in gara ed è veramente un cast di superospiti”.

Sulla canzone che portano in gara, Giuliano Sangiorgi spiega: “Nasce da un’immagine del candore della neve, in montagna, in Abruzzo, un anno fa. Scrivo con questa visione, questa immagine, legata anche a mia figlia, nata in un periodo diffidenza. È un atto di fede: come diceva Neruda bisogna rinascere ogni giorno. Una canzone che nasce piccola, poi diventa di 6 persone con la band che entra: speriamo che diventi di tutti. Un claim per andare oltre i pregiudizi, un allenamento che già facciamo ogni giorno. cantandola, provandola con l’orchestra ho sentito la bellezza di quando cantiamo una cover di Modugno. Una sensazione stupenda”. Il brano vede la collaborazione di Davide Rossi, che ha curato gli archi.

Il tour in estate 2024 e l’invito a Lorenzo Jovanotti

La canzone entra a far parte del nuovo album, previsto per la primavera: dopo Sanremo, in estate è previsto un tour negli stadi 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il gruppo non esclude un invito a Jovanotti, che sono passati a trovare in ospedale in questi giorni, dove è in convalescenza per una nuova operazione: “Se volesse salire su un palco, senza bisogno di grandi produzione ma per il piacere di suonare, il nostro è a disposizione”. Seguiranno poi le date del 18 giugno al Blueenergy Stadium Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari.

Negramaro: la storia del gruppo musicale italiano

I Negramaro sono un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Copertino nel lontano 1999. Il gruppo trae ispirazione per il proprio nome dal Negroamaro, un vitigno della terra d’origine della band, il Salento, in Puglia. La band è formata da sei componenti: Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore).

La consacrazione del gruppo ebbe luogo con l’uscita del loro terzo album dal titolo “Mentre tutto scorre” nel lontano 2005: il primo singolo Mentre tutto scorre vince il “Premio della Sala Stampa Radio & TV” alla 55ª edizione del Festival di Sanremo nonostante il mancato arrivo in finale nella categoria Giovani.