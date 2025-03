Calato il sipario sulla seconda puntata di Ne vedremo delle Belle, il nuovo show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi ha vinto in questa puntata.

Ne vedremo delle belle, il racconto della seconda puntata del 29 marzo 2025

Durante la seconda puntata del nuovo show di Rai 1 “Ne vedremo delle belle” andata in onda sabato 29 marzo 2025 e condotta da Carlo Conti, non sono mancate sfide e di vero intrattenimento, in modo particolare durante le prove di canto delle concorrenti in gara quali: Veronica Maya, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Adriana Volpe, Laura Freddi, Valeria Marini, Angela Melillo e Carmen Russo, sotto gli occhi attenti della giuria dello show talent composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Tra gli ospiti, di questa seconda puntata: Maurizio Battista e i Coma_Cose. Ecco cosa è successo durante la seconda puntata di “Ne vedremo delle belle” andata in onda in prima serata su Rai 1 sabato 29 marzo.

Il riassunto delle sfide di puntata

La puntata comincia con un confronto tra le dive, tutte contro Valeria Marini per il suo comportamento inadeguato durante l’ospitata di “Domenica In” della scorsa settimana, con Mara Venier che dichiara: “Praticamente mi hanno spintonata”. Le showgirl, in effetti, avevano fatto a gara per stare davanti alle telecamere.

La prima sfida vede Veronica contro Matilde Brandi per la prova ‘Musical’. A vincere la sfida è Matilde Brandi. Prima della seconda sfida, dove Valeria Marini sceglie di competere contro Pamela Prati in “Canto a ostacoli”. A vincere la sfida è Pamela Prati. Durante la prova dell”Intervista’, questa volta il protagonista è il comico Maurizio Battista il quale deve rispondere alle domande di Laura Freddi e Angela Melillo. A vincere è Laura Freddi.

Arriva il momento di Carmen Russo e Adriana Volpe nella sfida di ‘Ballo’: a vincere è Carmen Russo. Non manca infine la prova di Lorenza Mario e Patrizia Pellegrino nel ‘Canto parallelo’, che viene vinta da Lorenza Mario con ben 23 punti ottenuti.

La classifica della seconda puntata: vince Lorenza Mario

Ecco la classifica della seconda puntata di Ne vedremo delle Belle condotto da Carlo Conti:

1. Lorenza Mario: 23 punti

2. Matilde Brandi e Carmen Russo: 22 punti

3. Pamela Prati: 16 punti

4. Laura Freddi: 14 punti

5. Valeria Marini: 12 punti

6. Angela Melillo: 9 punti

7. Veronica Maya: 6 punti

8. Patrizia Pellegrino: 5 punti

9. Adriana Volpe: 1 punto

La classifica generale:

1. Pamela Prati: 40 punti

2. Lorenza Mario: 35 punti

3. Laura Freddi e Matilde Brandi: 33 punti

4. Carmen Russo: 31 punti

5. Valeria Marini: 22 punti

6. Adriana Volpe: 20 punti

7. Veronica Maya: 19 punti

8. Angela Melillo: 18 punti

9. Patrizia Pellegrino: 9 punti