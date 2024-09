Dopo la vittoria dell’Italia sulla Francia, la Nazionale di Spalletti torna in campo contro l’Israele. Secondo appuntamento con la Nations League che vede impegnati gli azzurri in un match sulla carta più facile. Vediamo insieme dove vedere la gara.

Israele-Italia di Nations League 2024-2025: dove vederla in tv e streaming

Ancora un impegno per la Nazionale di Luciano Spalletti che scende in campo per la seconda giornata della fase a gironi della nuova Nations League 2024-25. Questa volta gli azzurri se la devono vedere contro Israele in una partita che, causa guerra e per motivi di sicurezza, si gioca sul campo neutro nello stadio Bozsik Arena di Budapest (in Ungheria). Anche questa partita sarà trasmessa in chiaro e andrà in onda lunedì 9 settembre 2024 in prima serata su Rai1, con calcio d’inizio alle 20.45. Prima ci sarà un pre-partita dalle 20.35, subito dopo il Tg1. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Raiplay.

Si tratta della seconda trasferta per l’Italia che al momento guida il gruppo 2 della Lega A con 3 punti insieme al Belgio. Per gli azzurri è l’occasione per riconfermare l’ottima prestazione contro la Francia. Dopo un inizio da incubo, a ribaltare la partita ci hanno pensato Dimarco, Frattesi e Raspadori. L’Israele nella prima giornata ha invece perso 3 a 1 con i Red Devils, in rete con una doppietta di De Bruyne.

I prossimi impegni degli azzurri

Dopo Francia e Israele, l’Italia tornerà in campo a ottobre sempre per la Nations League. Importante la sfida contro il Belgio prevista per il 10 allo stadio Olimpico di Roma e il ritorno, sempre in casa, con Israele (il 14 ottobre allo Stadio Friuli, Udine). Mentre il 14 novembre gli Azzurri chiuderanno il girone con il Belgio (Stadio Re Baldovino, Bruxelles) e il 17 novembre contro la Francia (allo Stadio Giuseppe Meazza, Milano). A passare il turno saranno le prime due del girone che a marzo 2025 giocheranno i quarti di finale (andata e ritorno).