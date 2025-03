Manca pochissimo ai quarti di Nations League che vedranno l’Italia impegnata contro la Germania. Una doppia sfida, di andata e ritorno, che determinerà il destino degli azzurri in questa competizione. Vediamo insieme chi sono i convocati e quando andrà in onda in tv.

Nations League 2025, andata dei quarti tra Italia e Germania

L’Italia è pronta a sfidare la Germania. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono infatti impegnati nella doppia sfida contro i tedeschi valida per i quarti di Nations League. In caso di vittoria l’Italia otterrebbe la qualificazione alle Finals che ospiterà a giugno a Torino. Ma non solo, sarebbe inserita nel girone del Mondiale 2026 con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta se la vedrebbero con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

Ma quando gioca l’Italia e dove vedere le gare? La gara di andata Italia-Germania è in programma giovedì 20 marzo 2025 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e andrà in onda in prima serata, alle ore 20.45, su Rai1 e al 501 HD del digitale terrestre. Mentre la gara di ritorno Germania-Italia si giocherà domenica 23 marzo al BVBStadion di Dortmund sempre in diretta su Rai1. Sarà possibile vedere la doppia sfida anche in streaming su Raiplay.

I convocati di Luciano Spalletti

Per la prima volta, Luciano Spalletti convoca Matteo Ruggeri, difensore dell’Atalanta classe 2002, e Cesare Casadei, centrocampista del Torino classe 2003. Tornano Politano e Mattia Zaccagni.

Questo l’elenco dei 25 convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), AlexMeret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno(Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso(Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo(Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei(Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).